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國1竹北段新鋪柏油「高低差」釀車彈跳 高公局：還沒完工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
高公局表示，國1竹北段最上層尚有2公分的多孔隙瀝青混凝土未施作，等待完工後，路面就會平順。圖／高公局提供
高公局表示，國1竹北段最上層尚有2公分的多孔隙瀝青混凝土未施作，等待完工後，路面就會平順。圖／高公局提供

國道1號竹北段是新竹人往返竹科重要路段，但近來有民眾發現國道新鋪設的柏油有路面落差，高速行駛時造成車身彈跳、晃動非常驚險。交通部高速公路局說，由於該路段還在鋪設中，最上層尚有2公分的多孔隙瀝青混凝土未施作，等待完工後，路面就會平順。

民眾在臉書社團「新竹大小事」貼文指出，「國道1號竹北段新舖的柏油路，路面落差那麼大是想害死人嗎，舖新的還比原來糟糕，開沒感覺嗎各位？」不少網友也留言表示「有感」，有人說，有「難怪昨天切進去內線的時候車晃超大」、「行經該路段真的感覺很跳」，不過也有網友諷刺，因為都在塞車，有所以沒感覺。

車行維修師傅許曉銘表示，車子在高速行駛時有離心力，遇高低落差時，若車輛避震器較差，沒辦法吸收阻尼，就會發生彈跳、方向盤失控甚至整台車飄移狀況，若是較輕量的車子還有可能失控發生意外，一定要特別注意。

高速公路局說，國道1號竹科到竹北90公里至88公里北上路段，6月開始施作柏油路面新鋪工程，由於路面整修要依照功能分層施工，下層10公分密級配瀝青混凝土已鋪設完成，最上層排水和防濕滑的2公分多孔隙瀝青混凝土尚未鋪設，因此有2公分落差，工程都還在進行中。

高速公路局說，工程須依損壞嚴重性安排施作順序，由於外線車道重車、大車多，受損嚴重，施作深度較深，至於內線只有表面破壞，因此只施作表面，也因若施工完畢才開放通車，將造成嚴重交通壅塞，目前工程都是一層層往上施作，為避免影響交通，都於深夜凌晨進行工程，清晨6點開放通車，目前預計天氣狀況佳2周內可完工。

國道警方提醒，民眾開車時，應注意車前狀況，行經該路段務必減速慢行、保持安全距離，尤其下大雨時，該路段有2公分落差，有可能會有積水狀況，更要控制車速、小心水漂現象，以免打滑造成意外。

國道 高速公路 瀝青

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