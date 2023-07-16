竹市東區補習班違法經營幼兒園 市府勒令學前部分停招

新竹市「私立丹尼爾文理技藝短期補習班」以補習班名義違法經營幼兒園，市府調查後指出，市府多次派員主動前往稽查，因證據明確，為維護學童安全及權益，8月1日起給予該補習班學前部分停止招生處分，依補習及進修教育法第9條對其進行裁罰10萬元，並協助幼童移轉安置至其他合法幼兒園，後續將積極追蹤該補習班其他項目改善情況。

教育處表示，私立丹尼爾文理技藝短期補習班位於新竹市東區，以補習班名義向市府申請立案，核准開設美語、數學等12項科目，其中音樂、舞蹈、美術及資訊等課程招生對象為學齡前至高中。

教育處接獲民眾檢舉該補習班後，於6月12日前往稽查，該補習班以教師確診停課為由拒絕稽查，教育處再於6月20日會同社會處、都發處、警察局再次前往稽查，經查該補習班確有登記立案為補習班，但有全日收托學齡前幼兒，提供教保服務，違法事證明確。

教育處指出，稽查發現，丹尼爾補習班招學齡前共31名幼童，不但涉及隱匿幼童，且現場有牙刷、牙杯及遊具器材等非屬於補習班設施，課表有含非屬補習班的核准課程，辦理帶幼童外出進行牙齒塗氟業務、提供各類生活照顧設施，以及要求家長簽立幼兒園托育契約等，違規事項明確。市府依據新竹市短期補習班設立及管理規則第47條第4、6、7、14及15項，給予該補習班學前部分停止招生處分。

教育處提醒，家長們在眾多幼兒園中如何選擇一所合適、令人放心托育的園所，應確認該幼兒園是否已合法立案，可透過「全國教保資訊網」的查詢功能，以及確認是否曾有違規紀錄。其次，家長們需要注意幼兒園的環境和活動空間，特別是應關注安全方面，例如逃生路線是否暢通、是否進行過逃生訓練，以及設施設備是否符合法規等。

在師資方面，教育處表示，要留意幼兒園的師資是否具備已取得幼教教師證、教保員資格，以避免遇到非具幼教專業資格的人士教學、並確認幼兒園的師資是否足夠，例如2歲孩童的師生比數不應超過1比8，而3至5歲孩童的師生比數也不應超過1比15。更重要的是，家長們應確認幼兒園是否有簽訂教保服務契約，以確保孩子受教保障及雙方權益。