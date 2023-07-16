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桃捷A22將通車運量大增！桃捷徵才69人 起薪最高4.1萬

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
TPASS上路後，桃捷運量暴增，A22老街溪站也預計7月底通車，桃捷今天宣布將展開今年第2度人才招募，其中站務人員達28人。圖／桃捷提供
TPASS上路後，桃捷運量暴增，A22老街溪站也預計7月底通車，桃捷今天宣布將展開今年第2度人才招募，其中站務人員達28人。圖／桃捷提供

TPASS基北北桃1200月票上路後，桃捷平均日運量衝高至9萬人次，A22老街溪站也預計7月底通車，民眾搭車需求大增，卻凸顯各站站務人員嚴重不足問題。桃捷今天宣布，將展開今年第2度人才招募，共開出69個職缺，其中站務人員達28人，錄取者10月起陸續進用。

桃捷表示，這次招募甄試類組分別為維修、運務及原住民類，其中，維修類32人、運務類35人、原住民類2人，新進人員起薪3.4萬至4.1萬，視工作性質及職務類別不一。

桃捷今年2月第1次徵才開出79職缺，當時有433人報名，錄取率為18.24%。桃捷表示，公司因3年多疫情造成營運嚴重虧損，為撙節人事經費，人力缺額暫不補齊，決定待第1批新人完訓且工作技能成熟上線後，才展開第2次人事招募，和第1次最大不同點是這次有招考站務人員，名額達28人之多。

桃捷表示，基北北桃1200定期票上路後，機捷平均日運量已衝高至9萬人次，另A22老街溪站本月7日獲交通部核發營運許可，預計月底就會營運通車，未來該站每天預估有143班次，更凸顯各站站務人手需求孔急。

桃捷指出，長遠來看，綠線第一階段主線工程有望在2026年通車，另包括綠線延伸線、棕線等捷運工程計畫都在如火如荼規畫中，桃園市捷運網絡逐漸形成，此時正是補充人力缺口和人才養成的關鍵時機。

桃捷表示，這次招募簡章預計7月19日公告，7月21日上午10點起開放線上報名，8月3日中午12點截止，8月12日進行術科及筆試，8月19日開放筆試成績查詢，8月28日口試，8月31日公告錄取名單。

桃捷 職缺 老街

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