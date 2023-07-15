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睽違3年龍潭運動季再登場 2千選手參賽

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
睽違3年回歸的龍潭運動季，將自本月16、23、29、30與8月12、13日登場。圖／翻攝自龍潭區公所臉書
睽違3年回歸的龍潭運動季，將自本月16、23、29、30與8月12、13日登場。圖／翻攝自龍潭區公所臉書

睽違3年回歸的龍潭運動季，將自本月16、23、29、30與8月12、13日，在龍潭各運動場館舉行籃球鬥牛、羽球、桌球及兒童足球還有太極拳等，讓民眾在疫情解封後脫掉口罩在戶外好好曬曬太陽、伸展筋骨。

龍潭運動季系列活動今年邁入第6年，不過因疫情連續3年停辦，本次賽季明天於國道3號橋下籃球場，以熱血的籃球三對三鬥牛賽為運動季系列活動揭開序幕；23日則是於龍潭國中活動中心登場的，龍潭最多運動人口的太極拳比賽；29日在龍潭國中活動中心舉辦在室內也能盡情活動筋骨的羽球邀請賽；30日在龍潭國中活動中心則由老少咸宜、追求反應能力的桌球賽上陣；8月12、13日在國道3號橋下足球場則以學齡兒童為主足球推廣接續。

龍潭區長黃世琪說，每年賽季皆規畫適合全年齡競賽項目，每年皆吸引逾2000名選手參賽，加上觀賽民眾達近1萬人，為地方盛事。透過競賽邀集地方團體、學校等各路高手一同切磋，藉此激勵全家大小出門運動強身，多方嘗試各體育項目，也能培養良好運動習慣。

運動 足球 疫情

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