小品盆栽展竹北登場 鄭朝方邀賞158件綠色寵物

中華小品盆景協會主辦的「雅風展」，今起一連3天在新竹縣成功國中登場。竹北市長鄭朝方邀民眾現場欣賞158件別緻「綠色寵物」，透過特別的文化薰陶，讓繁忙生活得到放鬆。

鄭朝方接受媒體聯訪表示，感謝中華小品盆景協會在竹北辦展，讓民眾看到那麼精緻盆景，現在大家生活繁忙、壓力大，這些「綠色寵物」讓人覺得新鮮，希望透過展覽讓民眾感受到不一樣文化氣息，盼未來有更多文化盛事都能到竹北市舉辦。

中華小品盆景協會會長江瑞湧開幕式致詞表示，這次展覽是中華小品盆景協會成立以來第7屆作品展，展出時間自15日至17日。參展盆景都是會員們用心靈和技巧鑄造，透過展覽分享對於盆栽藝術熱情與心得。

主辦單位表示，今年展覽件數突破以往，統計展出158件盆景且樹種豐富，希望全台對於盆栽愛好者齊聚竹北共賞，並了解對大自然敬愛和珍視，也盼透過展覽推動台灣盆栽產業發展。

中華小品盆景協會新聞稿表示，這次展覽中，洪崑明的盆景作品擁有獨特設計和精細手工，獲得雅風獎暨竹北市長獎肯定；周海燕的作品則以台灣本土樹種魅力和創新理念，贏得台灣樹種獎。