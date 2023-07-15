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守護關西／新竹縣府動起來 盼中央畫設水質水量保護區

聯合報／ 記者巫鴻瑋張裕珍／新竹即時報導
新竹縣長楊文科日前突擊檢查鳳山溪上游的峻源公司，要求嚴格監督、保障民眾用水安全。圖／竹縣府提供
新竹縣長楊文科日前突擊檢查鳳山溪上游的峻源公司，要求嚴格監督、保障民眾用水安全。圖／竹縣府提供

新竹縣關西鎮因鳳山溪水汙染事件造成民眾恐慌，新竹縣長楊文科近期除了突擊稽查上游工廠外，也下令要求「打擊非法、保障合法」，要將違法工廠揪出來，更盼中央協助規畫設置自來水水質水量保護區，讓關西居民不用生活在可能喝到有毒廢水的恐懼中。

楊文科表示，縣府除了撤銷艾斯巴達公司的工廠登記證，更以違反水汙法及廢清法重罰、移送檢調偵辦，同時縣府環保局、產發處也都已開始針對鳳山溪及牛欄河沿線流域工廠加強聯合稽查，確保民眾權益。

鳳山溪上月11日發生鳳山溪遭有毒化學溶劑汙染，水中驗出致癌物「苯乙烯」，地方環保團體認為工廠不該出現在地方居民仰賴的水源地，尤其關西淨水場上下游早已被列為管制區，禁止距離取水口一定距離內設立汙染性工廠。

新竹縣府提出為求以根本之道保護用水安全，期望經濟部水利署可將鳳山溪集水區公告畫設為自來水水質水量保護區，以保護供水範圍的自來水品質。

據了解，過去地方團體也曾要求將鳳山溪流域畫設為自來水水質水量保護區，因鳳山溪是供應關西鎮、新埔鎮及竹北市重要的民生、農業灌溉用水，卻因為部分地主堅決反對，就怕影響土地開發及利用，而使畫設計畫不了了之。

不過此次水汙染爆發造成停水後，民眾更重視自來水安全，地方再度有要求畫設自來水水質水量保護區的聲音。關西鎮環境守護協會也認為應盡快設置保護區，尤其遷移或避免保護區內有汙染性工廠，保障環境及用水安全。

自來水水質水量保護區是依自來水法訂定，禁止在保護區內濫伐林木、土地、變更河道影響水自淨能力、採礦、排放工礦廢水或家庭汙水、設置汙染性工廠、設置垃圾掩埋場或焚化爐、傾倒垃圾糞尿或其他汙染物質、飼養家禽家畜、興建高爾夫球場、興建核能或核廢料設施等行為。

縣府表示，新竹縣在1998年依據飲用水管理條例公告關西飲用水取水口一定距離限制汙染性工廠設立，不過關西淨水場從1987年設立以來至今仍未畫設自來水水質水量保護區，期盼中央能盡速著手規畫，讓民眾不用生活在擔心中，縣府會與地方一起守護關西居民用水安全。

除了長期計畫為設保護區外，短期措施將針對鳳山溪沿岸36家工廠中4家高風險工廠立即加裝監視設備，並在牛欄河及鳳山溪交會的下游處設置監測設備，24小時監控水質、監督各工廠。

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