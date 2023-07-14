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降低獼猴造成農損 新竹縣電圍網補助1萬元

中央社／ 新竹縣14日電

新竹縣政府表示，為降低獼猴進入果園造成農損，鼓勵農民架設電圍網，今年將申請補助金每案提升至新台幣1萬元，補助期限只到7月31日。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，針對轄內野生動物危害高風險區，今年度持續配合中央「112年度化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突計畫」，列出3大措施，包括加強辦理保育宣導活動、保育類野生動物救傷行動機制及補助架設通電圍籬。

縣府指出，近期接獲通報台灣獼猴出沒果園，為降低農損，鼓勵農民架設電圍網，今年新竹縣政府加碼補助金每案提升至1萬元，農民可向各鄉鎮市公所申請，補助期限到7月31日截止。

縣府農業處說，電圍網補助比例為政府（含中央與地方）負擔3/4、農民負擔1/4，申請新架設電圍網的農地面積需達0.2公頃（含）以上且為合法使用。

農業處指出，以2分地大小的果園來說，如電圍網資材費為6萬元，原中央及地方政府補助4.5萬元，農民負擔1.5萬元，而竹縣府從去年起加碼補助5000元，今年加碼額度再提高至1萬元，等於新竹縣農民僅須負擔5000元。

縣府表示，由行政院農業委員會訂定「防治台灣獼猴危害農作處理行動計畫」，於不危害野生動物族群保育為前提，運用科學、專業及人道方式進行防治作為，適度降低高衝突區域為害，減少農作危害情形。

農民 台灣獼猴 新竹

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