竹市十八尖山老樟樹枯萎 市府移除後這原因不新種

新竹市十八尖山公廁前1棵矗立多年的樟樹原本枝葉繁茂，但近年疑因周圍被水泥鋪面包覆，生長狀態不佳，市府請來樹木專家勘查後，評估根系呼吸不良加上樹幹有白蟻侵蝕等憂心倒塌傷人於近日移除。不少老新竹人看見「老樹沒了」都大嘆可惜，市府後續評估因該處位於公廁前方，移除後將作為空地，不再新植樹木。

十八尖山環境優美、地形平易近人，每天都有不少民眾上山健行、運動，近來有民眾發現位於公廁前方的老樟樹「奄奄一息」，並上網發文表示，樟樹原本是十八尖山公路旁樹形最美的樟樹之一，但近年在城市美學化增加水泥設施後，健康不復以往。

掌管十八尖山環境的新竹市政府城市行銷處說明，樟樹旁的水泥鋪面存在已久，至少從2013年時就已鋪設，經接獲民眾反映樹木枯萎，本月初找來樹木專家發現樟樹擁有的3根枝幹出現根系呼吸不良、樹幹遭白蟻侵蝕等情形，即便有發出綠芽也枯萎死亡。

城市行銷處指出，樹木專家認為樟樹存活機率低建議移除，市府評估樟樹就在公廁旁，人來人往頻繁出入，為避免老樹倒塌傷人衍生安全疑慮，因此7月11日現場張貼公告，並於昨天進場進行移除作業。