竹縣府整修 龍貓隧道重開

新竹縣有龍貓隧道之稱的「新豐紅樹林生態保護區」因颱風毀損嚴重，縣府投入近2千萬元修繕，昨開放通行。值得一提的是，此次工程不僅修繕破損設備，也銜接紅樹林木棧道斷點，提供遊客更好的遊憩品質。

紅樹林橋因結構老舊且受璨樹颱風沖刷影響，有基礎橋台位移、橋面翹曲等情況，為維護橋梁結構安全，向行政院公共工程委員會爭取經費後，獲1988萬元辦理修繕，工程自去年11月進行，陸續完成橋台錨定螺栓、鋼腱修復、鋼板除銹塗裝及不鏽鋼欄杆更新等作業，今年6月才驗收完工。

新竹縣交旅處長戴志君指出，新豐紅樹林木棧道部分路線除了設施破損，還有斷點，影響遊客體驗，因此縣府交旅處與農業處攜手合作，新設70公尺L型木棧道，並修復其中一座涼亭，將斷點連接起來。

縣長楊文科表示，新豐鄉紅樹林橋位於紅毛港港區，為紅毛港連接新豐紅樹林的主要道路，假日總是遊客眾多，已經成為新竹縣重要景點之一，歡迎大家在暑假期間來到紅樹林遊玩，攜手欣賞生態美景。