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新竹都城隍 暗暗坐鎮通霄30年

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
通霄鎮火車站南側的「通霄新竹都城隍」竟是早年酒家舊址，連在地人都大感意外。記者吳傑沐／攝影
通霄鎮火車站南側的「通霄新竹都城隍」竟是早年酒家舊址，連在地人都大感意外。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮火車站南側有間不起眼的神壇「通霄新竹都城隍」，因店名看板霓虹不再閃爍、只剩鏽蝕鋼架，很多人都不知道，廟址早年竟是酒家，供奉的都城隍神尊還是新竹城隍廟的本尊。不過，「通霄新竹都城隍」近日傳用地將被鐵路局收回，神尊恐被請回新竹安座，引發地方關切；新竹城隍廟表示，若是無人供奉，會請回神尊，不會讓祂留置外地。

據了解，通霄早年水災、車禍不斷，地方耆老便到新竹城隍廟參拜，請求都城隍遶境庇佑地方平安，後來情況或改善，民眾感念神靈庇蔭，相繼出錢出力，比照都城隍模樣復刻一尊並放一起，幾個月後就請回通霄坐鎮，更換神衣發現神尊背後有字，才驚覺竟是本尊。

第二代廟公陳世忠說，都城隍原是請到通霄慈惠宮旁基地安座，因私人土地問題，後來遷到酒家舊址。都城隍身分大概30年前就揭露過，新竹城隍廟多次討回，但向都城隍擲筊後，最終還是落腳通霄，神壇也應本廟改名為「通霄新竹都城隍」。

陳世忠說，神壇目前有開放信徒參拜，已無力舉辦出大型巡遶境，日前鐵路局也提過收回用地，都城隍是否送回新竹城隍廟還是未知數；新竹城隍廟則表示，只知都城隍分靈坐鎮通霄，早年曲折過程已不可考，若是無人供奉則會請回。

新竹 城隍廟 遶境

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