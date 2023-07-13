桃園通勤族免慌！公路總局出手 國道客運5203不停了

國道客運「5203路線」是桃園市蘆竹區南崁居民往返台北的重要路線，但負責經營的長榮集團決定在10月停駛，讓不少民眾開始尋找替代方案。對此，交通部公路總局表示，已要求長榮必須找到可繼續代駛此路線的業者才能退場。民代則呼籲，5203既會繼續營運，也應加入1200通勤月票系統，增加民眾通勤選擇。

桃園市蘆竹區許多居民每日往返台北上班，每到尖峰時段公車站總大排長龍，TPASS基北北桃1200元月票7月上路後，有更多民眾選擇搭乘大眾交通工具，長榮客運5203路線卻在此時傳出10月停駛，且至今未加入1200月票方案，導致通勤族轉搭同樣往返台北的國光客運1841等路線，不少民眾抱怨得多等好幾班才上得了車。

蘆竹地區民代昨為此舉辦協調會，立委鄭運鵬表示，長榮集團因疫情影響，經營層交接後，決定停止經營客運業務，並提早結束5203路線，但該路線不僅是南崁居民的通勤工具，更是機場從業人員、往返雙北的重要交通選擇，傳出停駛已造成乘客人心惶惶，「這種不符社會公益的決定相當不OK」。

公路總局回應，長榮雖在10月起不續營5203路線，但為滿足乘客需求，仍會以代駛方式繼續提供服務，直到其他業者承接續營。

議員錢龍表示，公路總局既已要求業者繼續營運，該路線應立刻研議納入1200方案；也建議市府交通局必須重新檢討市內客運路線，增加到機捷A10山鼻站的班次，讓乘客願意從客運轉搭機場捷運，有效分流上下南崁國道客運的載客量。對此，公路總局和交通局都表示會研議辦理。