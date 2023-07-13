爭取日客來台 桃市府訪福岡縣簽觀光MOU

桃園市觀旅局今天率桃園市旅館商業同業公會到日本九州地區推展桃園觀光旅遊，並與福岡縣旅行業協會簽訂三方觀光合作備忘錄。觀旅局表示，未來針對自由行、團體旅遊及修學旅行等客群，將透過2地政府單位、旅館業及旅行業多面向合作，深化觀光旅遊交流，為桃園及福岡兩地觀光開創新視野。

觀旅局長周柏吟表示，桃園與福岡有許多相似處，桃園擁有全台最大的國際機場，是國際旅客來台第一站，福岡市則有日本九州地區運量最大的福岡空港，是重要航空樞紐，且福岡直飛桃園只要2小時，相當適合「說走就走」的海外小旅行。

周柏吟表示，今年是疫情解封後第一年，台灣人海外旅遊目的地第1名仍是日本，日本也一直是入境台灣的旅客來源國前3名，是彼此重要的觀光夥伴；雖桃園在台北旁邊，經常被遺忘，但桃園市住宿比台北市住宿平均便宜1000至1500元左右，搭機場捷運40分鐘內即可到台北，在交通便利且住宿房價便宜下，很適合日本朋友住在桃園再往雙北遊玩。

周柏吟提到，目前桃園已與日本千葉縣、香川縣、宮崎縣等簽訂姐妹市，盼今天與福岡市簽訂觀光導向MOU，能作為未來兩市交流起點，未來再建立更全面的合作關係。

桃園市旅館商業同業公會邱照進表示，台日每年將近有千萬人次來往，先前因疫情中斷，對旅行業者及旅館業者造成莫大衝擊，希望透過這次的合作意向簽署，結合產官學發揮最大效益；桃園有217家觀光旅館及旅館、118家特色民宿，旅宿量能充足，不論是團體旅遊、自由行或是修學旅行，都可以找到適合且優質的住宿，歡迎日本客來桃園觀光旅遊。