苗栗公館限定的紅棗紅了 鄉農會：夏日炎炎、紅棗正甜

全台唯一苗栗縣公館鄉限定，紅棗進入盛產期，除了鮮果外，還有紅棗飯兜、霜淇淋、茶葉蛋等商品，鄉農會今年紅棗節規畫小旅行，一個多月的產期，加上觀光產業消費，鄉農會估計創造產值上億元。

公館鄉是農委會輔導全台唯一紅棗專區，種植面積約80公頃，鄉農會總幹事古雪雲說，今天拜氣候、雨水都適合，加入防治東方果實蠅有效，產量增加約兩成，可達1000噸左右，「夏日炎炎、紅棗正甜」，紅棗成熟的甜度24、25度，全紅可以達到30度。

農會指出，契作紅棗今天採收，必須通過411項農藥殘留零檢出，每台斤190元，至於觀光果園，每台斤150元至200元不等，除了鮮果外，農會開發出紅棗飯兜、紅棗霜淇淋、紅棗茶葉蛋等商品，吃得到紅棗獨特風味。

紅棗鮮果是衛生福利部公告的「可同時提供食品使用之中藥材」，不但可以直接食用，又可以加工處理，更可以作為中藥材、入菜，富含維生素C被譽為「天然維生素Ｃ丸」， 今年大豐收，創造產值上億元，讓農民賺錢。

今年紅棗節於7月22日、23日在「紅棗細路」 廣場（公館鄉福基127之1號）登場，副縣長鄧桂菊、立委徐志榮、縣議員孫素娥、許櫻萍、苗栗市長邱鎮軍，及古雪雲等人，今天歡迎全國遊客到公館鄉體驗特有的紅棗文化。