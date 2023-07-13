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酒家變城隍廟 新竹東城隍爺疑被掉包坐鎮通霄半甲子

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
位在通霄鎮火車站南側的「通霄新竹都城隍」神壇，很多在地人都不知道，竟是早年酒家舊址。記者吳傑沐／攝影
位在通霄鎮火車站南側的「通霄新竹都城隍」神壇，很多在地人都不知道，竟是早年酒家舊址。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮火車站南側有間不起眼的神壇「通霄新竹都城隍」，因店名看板霓虹不再閃爍、只剩鏽蝕鋼架，很多人都不知道，廟址早年竟是酒家，而供奉的都城隍神尊還是來自新竹知名城隍廟裡的本尊，早年因被請來通霄出巡時疑被掉包，陰錯陽差坐鎮通霄超過半甲子。

近日有民眾在臉書社群「通霄人（讚）出來」發文，憂心「通霄新竹都城隍」廟址土地會被鐵路局收回，屆時都城隍爺將被請回新竹安座，希望可以幫祂找到永久的棲身之地，引發討論，大家才恍然，原來這尊都城隍來自新竹的城隍廟。

據了解，5、60年前通霄經常會水災、舊台1線也常發生死亡車禍，於是通霄幾位大佬，就到新竹恭請城隍爺做主，請都城隍來通霄遶境庇佑地方平安。因新竹城隍爺主殿神尊是沒出門的，東西南北門各有一尊都城隍負責出巡，而這尊都城隍來通霄出巡過後，通霄淹水等災厄就慢慢沒再發生，地方人士深感神蹟有靈，就出錢出力，請新竹那邊雕一尊一模一樣的都城隍，雕好就放一起，幾個月後就請回通霄供奉。

相隔3年，因神壇主事請新竹城隍廟的師兄前來協助更換神衣時，發現都城隍後背有東字標誌，才驚覺是本廟的東門都城隍被請錯了。

第二代廟公陳世忠說，民國60年代其父從台中大甲來通霄落腳，在海濱路開設酒家，小時記憶是其父與新竹城隍廟方很熟，透過通霄慈惠宮主事者及地方大佬，一起從新竹迎都城隍回來遶境保平安。也不能說是掉包，應該是當年工作人員錯拿神尊，都城隍原本是請到慈惠宮旁安座，無奈因私人地問題，其父才將都城隍迎到酒家舊址供奉。

大約30年前，都城隍身分曝光後，新竹那邊還多次包車前來討要，最後雙方同意以擲筊來決定，結果一連三聖杯，都城隍最終落地通霄。原本取名通霄都城隍，受到本廟要求加掛「新竹」以分靈方式溯源，結果就改名「通霄新竹都城隍」坐鎮通霄至今。

陳世忠說，父母陸續亡故後，因他還要上班，無力再舉辦出大型巡遶境活動，平日也由他兩夫妻及兒子一家三口輪流當廟公看顧，開放信徒參拜、安太歲；因早期租約遺失，之前鐵路局曾來要求拆屋還地，雙方商討未果，之後就沒下文了，或許等神明自己找地找人建廟，還是回新竹城隍廟都還是未知數。

新竹城隍廟方則表示，只知道這是分靈坐鎮通霄的都城隍，但以前的曲折過程早已不可考，若是無人要供奉，他們也會請回神尊，不會再讓祂留置外地。

近日有民眾在臉書發文，憂心廟址土地會被鐵路局收回，引發討論，大家才恍然，原來這尊都城隍竟是來自新竹城隍廟。圖／翻攝臉書通霄人（讚）出來
近日有民眾在臉書發文，憂心廟址土地會被鐵路局收回，引發討論，大家才恍然，原來這尊都城隍竟是來自新竹城隍廟。圖／翻攝臉書通霄人（讚）出來
當年該尊都城隍神尊，陰錯陽差被請到通霄出巡後坐鎮至今。記者吳傑沐／攝影
當年該尊都城隍神尊，陰錯陽差被請到通霄出巡後坐鎮至今。記者吳傑沐／攝影

城隍廟

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