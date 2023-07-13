美大聯盟場務專家開挖新竹棒球場 用怪手開挖八處

新竹市立棒球場工程改善持續受到各界關注，美國大聯盟MLB場務專家Chad Olsen昨抵台，今早實勘棒球場，動用怪手開挖八處，釐清球場土壤高度、級配、排水性。市長高虹安受訪指出，Chad Olsen預計在棒球場工作到傍晚，下午會將已開挖處做排水測試，並將採樣土壤帶回美國實驗室檢測。

高虹安表示，前市府核定的設計書圖與營造商施工的書圖兩者有蠻大差距，也遭監察院糾正，市府幾個月前就決定將設計書圖整體改動，並在Chad Olsen來台前就提供過目，並發現問題，比如球場土壤高度是否足夠，或球場下方是停車場，停車場頂端連接的土壤高度恐偏低，這些都有賴開挖、實際巡量釐清，最重要的是，棒球場公共安全是重中之重，所以先前才會花比較久的時間研議今天球場的巡勘。

高虹安說，Chad Olsen今天的工作包含開挖八處，釐清土層是否能符合排水與級配要求，開挖時也發現一些不該存在的異物，比如廢棄手套，都會記錄提供給檢調。此外，Chad Olsen也巡視外野，發現一些設計上的問題，比如先前球員工會曾提及場邊排水溝恐讓球員卡住，因此將其覆蓋上地毯，但Chad Olsen卻認為這不太符合球場規定，以及球場無坡度提供自然洩水。