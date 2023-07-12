苗栗縣豐水梨評鑑結果揭曉 三灣余春英勇奪特等獎

苗栗縣豐水梨果品評鑑今天在三灣鄉農會舉辦，評鑑結果接近中午出爐，由三灣梨農余春英贏得特等獎，評審強調今年豐水梨甜度高、口感佳，許多參賽水梨品質難分軒輊，提醒消費者「要買動作要快！」

縣府農業處指出，縣內高接梨栽培面積約1500公頃，其中卓蘭900公頃最多，大湖有300公頃、三灣約100公頃，嫁接品種包括豐水梨、新興梨、蜜雪梨、甘露梨、晶圓梨、秋黃梨等品種，各有特色及風味，但秋黃梨梨穗今年因未能順利進口取得，喜愛這個品種的消費者今年無緣品嘗。

豐水梨評鑑參賽點數80點，評選出特等獎1名、頭等獎5名、貳等獎10名及叁等獎15名，縣長鍾東錦與副議長張淑芬等人到場致賀頒獎，為縣內風味俱佳的優質水梨代言行銷；評鑑結果近中午時揭曉，由余春英贏得特等獎，頭等獎為彭澄妹、謝文恭、鍾國順、胡馨及林義芳。

鍾東錦表示，資料顯示三灣地區種植水梨的面積有減少趨勢，主因是年輕一輩對水梨栽培興趣不高，老一輩退場後恐青黃不接。他說，早期經營水梨的農事設備、技術、經驗和病蟲害防治都比較辛苦，但農事經營現代化後已大不同，梨農可輕鬆且健康投入這項高經濟作物。