快訊

黃健瑋遭控下藥人妻滾床單 爆料者：他300萬談和解卻找黑道賴帳

好多人寫不完！112分科數甲解答看過來 108課綱新單元首度入題

遭質疑湮滅證據 檢方還原板橋私幼餵藥案「拆監視器」原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗縣豐水梨評鑑結果揭曉 三灣余春英勇奪特等獎

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣豐水梨果品評鑑今天在三灣鄉農會舉辦，會場並展示以水梨入菜的特色餐點。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣豐水梨果品評鑑今天在三灣鄉農會舉辦，會場並展示以水梨入菜的特色餐點。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣豐水梨果品評鑑今天在三灣鄉農會舉辦，評鑑結果接近中午出爐，由三灣梨農余春英贏得特等獎，評審強調今年豐水梨甜度高、口感佳，許多參賽水梨品質難分軒輊，提醒消費者「要買動作要快！」

縣府農業處指出，縣內高接梨栽培面積約1500公頃，其中卓蘭900公頃最多，大湖有300公頃、三灣約100公頃，嫁接品種包括豐水梨、新興梨、蜜雪梨、甘露梨、晶圓梨、秋黃梨等品種，各有特色及風味，但秋黃梨梨穗今年因未能順利進口取得，喜愛這個品種的消費者今年無緣品嘗。

豐水梨評鑑參賽點數80點，評選出特等獎1名、頭等獎5名、貳等獎10名及叁等獎15名，縣長鍾東錦與副議長張淑芬等人到場致賀頒獎，為縣內風味俱佳的優質水梨代言行銷；評鑑結果近中午時揭曉，由余春英贏得特等獎，頭等獎為彭澄妹、謝文恭、鍾國順、胡馨及林義芳。

鍾東錦表示，資料顯示三灣地區種植水梨的面積有減少趨勢，主因是年輕一輩對水梨栽培興趣不高，老一輩退場後恐青黃不接。他說，早期經營水梨的農事設備、技術、經驗和病蟲害防治都比較辛苦，但農事經營現代化後已大不同，梨農可輕鬆且健康投入這項高經濟作物。

鍾東錦認為，要恢復三灣梨昔日榮景，縣府、鄉公所和農會都有責任，更要攜手努力鼓勵青農返鄉，藉由成功案例擴大推廣，吸引更多返鄉青年、青農投入栽培。

豐水梨是縣內高接梨的重要嫁接品種之一。圖／苗栗縣政府提供
豐水梨是縣內高接梨的重要嫁接品種之一。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣豐水梨果品評鑑今天在三灣鄉農會舉辦。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣豐水梨果品評鑑今天在三灣鄉農會舉辦。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦為縣內優質水梨代言行銷。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦為縣內優質水梨代言行銷。圖／苗栗縣政府提供

鍾東錦 青農 農會

延伸閱讀

苗栗縣7個村里近1年半零出生 鍾東錦：讓年輕人敢婚、敢生

鄉親需求自己選 鍾東錦新推頭份、竹南候車接駁站

侯友宜訪苗縣府會 鍾東錦明確表態：跟隨國民黨腳步走

相關新聞

石門水庫碼頭階梯壞「上下岸如搶灘」 民怨被當三等公民

桃園市石門水庫薑母島居民、漁民出入的東湖碼頭，上下岸階梯年久失修坍方，加上只有1條浮動式碼頭，舢舨及交通船舶停靠腹地太小...

禮券成廢紙？百帝美髮停業 竹市府要求業者提賠償方案

新竹在地知名美髮業者百帝美髮近月驚傳無預警停止營業，5間門市陸續收攤，不少消費者購買的剪髮券無處可退費氣炸。新竹市消費者...

苗栗縣豐水梨評鑑結果揭曉 三灣余春英勇奪特等獎

苗栗縣豐水梨果品評鑑今天在三灣鄉農會舉辦，評鑑結果接近中午出爐，由三灣梨農余春英贏得特等獎，評審強調今年豐水梨甜度高、口...

桃園清潔隊添451名生力軍 體育健將上榜

桃園市環境清潔稽查大隊今年招考清潔隊員，共錄取451人，今天在勞工教育大樓辦理志願選填，其中100人從8月起陸續分發，其...

首屆「猫狸村」大獲好評 苗栗青創店第二屆選拔起跑

苗栗縣政府去年首屆「巷弄菁潮流 苗青創業家」青年創新店家選拔，展現出年輕人創意與活力，金獎及人氣獎的「貓狸村」手作料理大...

雷擊桃園高壓電斷線 平鎮大溪1393戶停電

氣象局今天發布大雨特報，並針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，桃園市大溪、平鎮區部分路段因電力設備遭雷擊，造成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦