男子獲母親器官移植 腎臟用了115年仍功能正常

新竹市81歲陳明雄50年前接受當時65歲母親的活體腎臟移植，算下來腎臟已用了115年功能仍良好，台大醫院新竹台大分院今天為他舉辦慶生會，祝福身體健康。

新竹台大分院今天舉辦「腎臟移植後50週年」慶生記者會，新竹台大分院副院長兼器官移植團隊召集人蔡孟昆表示，已故台大醫院外科醫師李俊仁是台灣腎臟移植的先行者，1960年代到美國哈佛大學進修外科代謝及器官移植，回國後，於1968年完成亞洲首例人體親屬活體腎臟移植手術，開啟台灣器官移植的新頁。

蔡孟昆表示，病友陳明雄於1973年7月11日，當年他31歲，接受65歲母親的腎臟，在台大醫院由李俊仁主刀完成腎臟移植手術，迄今已過了50年，算下來腎臟已使用了115年，功能仍良好。

陳明雄分享，年輕時因尿毒症開始洗腎，但家中經濟負擔重，加上苦候多年都沒有腎臟捐贈，當時60多歲的母親決定捐腎給他，使用50年仍正常。他說，一直以來不把自己當病人看，就像一般人，除了不吃牛肉，其餘食物會自己斟酌，沒特別忌口。

新竹台大分院外科部醫師林昊諭表示，陳明雄和他母親為相同血型，白血球抗原基因有一半相同，是移植成功的有利因素，術後陳明雄非常配合服用抗排斥藥物，規律生活作息，因家住新竹市，所以都在新竹台大分院持續追蹤。

林昊諭說，早期腎臟移植術後，最大困難是受贈者的免疫系統會攻擊外來腎臟，即所謂排斥現象，造成移植腎臟受損失去功能，所以在移植前，組織配對評估非常重要，優先要考慮血型相容及白血球抗原相配，因此血親間進行腎臟移植較有利。

台大新竹分院提供新聞稿表示，腎臟移植已是成熟例行醫療，新竹台大分院自民國2020年7月取得衛福部腎臟移植醫院許可認證後，器官移植醫療團隊迄今已經完成10例的腎臟移植手術。