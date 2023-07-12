苗南海地景藝術節新亮點 沙雕「聽海悄悄話」很吸睛

2023苗南海地景藝術節上周末在苗栗縣苑港漁港熱鬧開展，通霄、苑裡2個展區共有30件國內外藝術家的地景及裝置藝術創作，各具特色及創意，已成為暑假打卡的好去處！主辦單位周一起，再加碼邀請來自日本的沙像雕刻家松木由子，在通霄海水浴場現場創作「聽海悄悄話」，目前作品已近完工階段，將成為本周例假日新亮點。

縣府文化觀光局展演藝術科長巫宇軒表示，整個活動展期將持續至8月27日止，上周末、日開展連兩天約吸引2000多人到場觀賞，這幾天平日每天約有200多人參觀打卡拍照。

他說，歷年舉辦文化觀光活動，這是首次邀請沙雕名家來苗栗現地創作， 今年特別邀請日本唯一女沙雕師「松木由子」跨海來台創作，其作品「聽海悄悄話」長4公尺、寬3.5公尺、高2.5公尺，預計兩周的工作天，主要是以現場創作的表演性質為主，畢竟沙雕作品保存不易，有興趣的民眾要把握機會。

當地攝影玩家張麥斯說，據他觀察通霄海水浴場內的地景作品中，以頭頂台電標誌安全帽的寄居蟹最夯，是網紅打卡熱點，或許一旁就是台電通霄電廠，很多遊客也好奇這作品是不是台電公司贊助的形象廣告。