全國終身教育行政會議 苗栗爭設苑裡樂齡示範中心

「112年全國終身教育行政會議」今明兩天在苗栗縣三義渡假村舉行，邀請全國22縣市教育局（處）的業務主管與會，針對終身教育政策進行討論與交流，教育部長潘文忠表示，因應數位化的媒體時代，未來教育部將持續提供數位工具及資源輔助的多元樂齡學習。

上午開幕儀式由三義鄉樂齡學習中心學員與育英國小學童組隊表演韻律太鼓，展現社區祖孫共學成果；應邀出席的苗栗縣長鍾東錦打評表演的小朋友節拍較不準，也主動向教育部爭取申設苑裡樂齡示範中心，盼成為全國推動終身教育的領頭羊。

教育部終身教育司指出，本次會議重點聚焦在「數位學習與終身教育」及「高齡教育未來展望」，首日議程搭配今年三月發布的「數位時代媒體素養教育白皮書」的講述，另外也規畫學習型城市認證機制的專題討論；議程第二日則以高齡教育為主軸，進行專題演講及地方推動經驗分享。

教育部長潘文忠表示，培養民眾數位媒體素養上，很多平台都能利用來推展，當然有正面也就會有負面的，比如假訊息、詐騙等議題，希望透過這次會議的討論與經驗分享，來共創學習型的台灣。

苗栗縣政府教育處指出，縣內在高齡教育實務推動方面，為促進世代融合，並活化學校閒置空間，創全國之先，自104年起至今，已在各鄉鎮市設置有22間幸福學院。

縣長鍾東錦表示，終身教育是一定要的！縣府在推動全齡教育方面，由設置的關懷據點及社區樂齡學習中心、學校三方結合，尤其在樂齡數位化學習上，苑裡樂齡中心的推展成果有目共睹，有信心來申請苑裡樂齡中心成為全國示範點。