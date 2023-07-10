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反彈聲音大取消座談會 公館鄉長：不會蓋殯儀館

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣公館鄉隘寮追思紀念館坐落在仁安村，原定昨天在仁安社區活動中心辦理興辦殯儀館先期規畫地方座談會臨時取消。本報資料照片
苗栗縣公館鄉隘寮追思紀念館坐落在仁安村，原定昨天在仁安社區活動中心辦理興辦殯儀館先期規畫地方座談會臨時取消。本報資料照片

苗栗縣公館鄉公所原定昨天辦理興辦殯儀館先期規畫地方座談會，公所臨時取消，公館鄉長何在鑫表示，殯儀館案八字都還沒有一撇，但反對聲音一波又一波，甚至傳言抹黑，鄉公所不會蓋殯儀館了。

公館鄉隘寮追思紀念館（納骨塔）坐落在仁安村，去年甫啟用，公所原定昨天上午在仁安社區活動中心辦理興辦殯儀館先期規畫地方座談會，但部分地方人士有反對聲音，認為鄉內有多座公墓，殯葬設施不能集中在仁安村，且殯儀館並非絕對需要，影響好山好水環境品質。

一些地方人士表達反對聲音，並計畫動員參加昨天的地方座談會，公所擔心座談會變質，因此臨時取消，並在活動中心前張貼告示周知，何在鑫說，公所尚未辦理殯儀館興辦事宜，不會提出申請計畫，公所也不會蓋殯儀館。

何在鑫說，殯儀館見仁見智，鄉親也會有不同的聲音，因此希望藉由座談會，廣泛收集意見，但地方卻有疑慮，甚至有謠傳接續還會蓋火葬場，殯儀館只是想法，而且還僅是收集意見，已經遭到抹黑，公所不會提計畫，也不會蓋殯儀館。

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