反彈聲音大取消座談會 苗栗公館鄉長：殯儀館不會蓋了

苗栗縣公館鄉公所原定今天辦理興辦殯儀館先期規畫地方座談會，公所臨時取消，公館鄉長何在鑫表示殯儀館案八字都還沒有一撇，但反對聲音一波又一波，甚至傳言抹黑，鄉公所不會蓋殯儀館了。

公館鄉隘寮追思紀念館（納骨塔）座落在仁安村，去年甫啟用，公所原定今天上午9點在仁安社區活動中心辦理興辦殯儀館先期規畫地方座談會，但部分地方人士有反對聲音，認為鄉內有多座公墓，殯葬設施不能集中在仁安村，且殯儀館並非絕對需要，影響好山好水環境品質。

一些地方人士表達反對聲音，並計畫動員參加今天的地方座談會，公所擔心座談會變質，因此臨時取消，並在活動中心前張貼告示周知，何在鑫表示，公所尚未辦理殯儀館興辦事宜，不會提出申請計畫，公所也不會蓋殯儀館。