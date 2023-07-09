聽新聞
test
0:00 / 0:00
反彈聲音大取消座談會 苗栗公館鄉長：殯儀館不會蓋了
苗栗縣公館鄉公所原定今天辦理興辦殯儀館先期規畫地方座談會，公所臨時取消，公館鄉長何在鑫表示殯儀館案八字都還沒有一撇，但反對聲音一波又一波，甚至傳言抹黑，鄉公所不會蓋殯儀館了。
公館鄉隘寮追思紀念館（納骨塔）座落在仁安村，去年甫啟用，公所原定今天上午9點在仁安社區活動中心辦理興辦殯儀館先期規畫地方座談會，但部分地方人士有反對聲音，認為鄉內有多座公墓，殯葬設施不能集中在仁安村，且殯儀館並非絕對需要，影響好山好水環境品質。
一些地方人士表達反對聲音，並計畫動員參加今天的地方座談會，公所擔心座談會變質，因此臨時取消，並在活動中心前張貼告示周知，何在鑫表示，公所尚未辦理殯儀館興辦事宜，不會提出申請計畫，公所也不會蓋殯儀館。
何在鑫說，殯儀館見仁見智，鄉親也會有不同的聲音，因此希望藉由座談會，廣泛收集意見，但地方卻有疑慮，甚至有謠傳接續還會蓋火葬場，殯儀館只是想法，而且還僅是收集意見，已經遭到抹黑，公所不會提計畫，也不會蓋殯儀館。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言