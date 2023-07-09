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陽光行動／新竹喝好水好難 竹市：廢汙水排放條例中央審議中

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
供應75萬人飲水的頭前溪上游有竹東垃圾場，掩埋場的垃圾近來愈堆愈高，成了一座垃圾山，環團憂心汙染飲用水源。記者郭政芬／攝影
供應75萬人飲水的頭前溪上游有竹東垃圾場，掩埋場的垃圾近來愈堆愈高，成了一座垃圾山，環團憂心汙染飲用水源。記者郭政芬／攝影

拜竹科之賜，新竹縣市收入高居全台冠亞軍，但「全台首富」居民喝的水卻有垃圾及毒物汙染風險；新竹市去年通過「廢水及汙水排放管理自治條例」，規定管制區內不得排放廢汙水到新竹市轄內的取水口上游。竹市環保局今指出，該條例目前已送交中央，由相關部會審議、釐清有無與母法牴觸，若無問題就會公告實施。

大新竹居民喝的水大部分來自頭前溪的隆恩堰和湳雅取水口，但這兩處取水口都位於竹東垃圾掩埋場下游。台灣乾淨水行動聯盟2021年曾發起首見的「喝好水」地方性公投，為頭前溪水質請命，獲13萬1816票同意票，成全國首件通過的地方公投案，。新竹市據此在去年通過「廢水及汙水排放管理自治條例」。

市府指出，自治條例在立法討論過程，從善如流納入民間團體版本所提出「管理計畫、設置委員會」構想，條文規定設立推動委員會，由專家學者、民間團體及市府各局處組成，審議廢汙水管理相關任務，也將擬定實施計畫，以「分期分區」方式管理廢汙水排放，明定不得排放廢水及汙水於取水口上游，同時明定違反排放管制罰則，嚇阻不肖業者不當排放行為。

竹市環保局說，該自治條例經市議會三讀通過後，就將其送交中央環保署，近期環保署正與中央其他部會討論、審議自治條例有無牴觸母法，若自治條例條文無須調整，就可直接公告實施。　

新竹 公投 環保署

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