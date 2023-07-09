陽光行動／竹東垃圾山又回來！ 新竹環團、地方憂汙染飲用水

竹東垃圾山又回來了！5年前竹東垃圾山被環保團體質疑汙染頭前溪水源，縣府投入1500萬餘元，花了1年半剷除6382公噸的垃圾山，未料又死灰復燃，堆置量暴增近萬噸，雪上加霜的是，年底將遇竹市焚化爐整改期，恐累積更多垃圾，台灣乾淨水行動聯盟批評「太誇張」，近期將現勘確認汙水管線與防水層是否有妥善設置。

走進竹東垃圾掩埋場，可見垃圾堆置至少6層樓高，現場瀰漫濃濃的惡臭，路過的民眾不禁捏鼻皺眉、直呼「垃圾惡夢」，有附近民眾從遠處拍到竹東垃圾掩埋場，可見部分山頭被垃圾占據，成了名副其實的垃圾山。

新竹縣每天垃圾量約280公噸，其中220公噸委由新竹市、苗栗縣兩地代燒，意即每天有60公噸進不了焚化爐，加上竹市焚化爐多次爐管破裂，無法焚燒的垃圾得暫存堆置，釀成竹縣垃圾去化問題。

據掌握，竹東目前暫置量為9398噸，新竹市焚化爐因升級整備，今年10月起將停止收竹縣垃圾，持續到明年1月，新竹縣是全台少數沒有焚化爐的縣市，第一座竹縣焚化爐將於明年12月開始試燒，今年底將是竹縣垃圾黑暗期，新竹縣龐大的垃圾無處去，中央調度也失靈，造成垃圾山屹立不搖，還長高長胖。

2017年頭前溪上游的竹東垃圾掩埋場，因長期暫放引發環團質疑有汙染地下水疑慮，並發起發起「我們要喝乾淨水行動聯盟」。芎林五華工業區2019年發生汙染，造成鹿寮坑溪變「藍色多瑙河」，鹿寮坑溪下游接頭前溪，是大新竹水源，汙染事件頻傳，2021年新竹出現首次地方公投「新竹市喝好水公投」並通過，全國首見。

台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝說，當年縣府爭取中央經費，宣稱改善垃圾場設備加嚴防水層、重拉汙水管線，避免垃圾汙水流入沙坑溪，聯盟曾看過汙水管線設置情形，近期竹東垃圾山「堆得誇張」，將實地走訪檢視防水層、汙水管線等是否如常發揮作用，避免汙染水源。

對此，新竹縣環保局副局長蕭宏杰回應，竹市焚化爐整改期，僅剩苗栗可代燒，預計每天將堆置2百噸，目前正推動垃圾燃料化，若時程順利，一日最多可去化60、70噸。當竹市整改完後，焚化爐體狀況好，可去化的垃圾量也會增加。

竹東垃圾山何時可去化？蕭宏杰表示，目前竹縣有4個鄉鎮沒有掩埋場，在竹市整改期，會先以這幾個鄉鎮持續送苗栗代燒，未來若還有更多的去化量，將優先協助竹東來減少垃圾堆置量。

「好不容易清完了，怎麼又堆回去了？」新竹縣議員鄭朝鐘說，竹東垃圾山下頭就是水源地竹東圳，這是民眾最在意的地方。在上任縣長時代，曾經一度悶燒、垮下來，近期颱風季將到，地方憂心危險，盼縣府環保局、鎮公所都能協助找管道處理。

此外，針對芎林五華工業區部分，新竹縣原先將新建污水處理廠，礙於用地徵收費龐大，及徵收期程費時無，法於前瞻計畫規定期限內完成，再加上整體效益考量，最後取消建廠。新竹縣去年在五華工業區鹿寮坑溪啟動24小時監測，以及河川水質自動監測計畫，環保人員可隨時查看檢視現場狀況，水體一出現異常數據，工作人員就會趕至現場了解，從中嚴加把關。