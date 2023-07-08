青年職人品牌一次逛 各式手作工作坊現正報名中

桃園市青年事務局為展現青年職人輔導成果，今於桃園77藝文町辦理「桃青職人祭｣活動，帶來「桃。市集」、「職。講座」及「青。音樂」3大文創活動，吸引人潮假日前往走逛，活動現場集結桃園在地超過20組青年職人品牌辦理文創市集，還有不同的職人以對談講座形式分享創業甘苦談的故事，搭配現場桃園青年街頭藝人柔性音樂演奏，三大活動以多元面向充分展現桃園青年職人精神及在地文化創意的能量。

今市集青年職人品牌，包含陶瓷工藝、水晶捕夢網與飾品等，講座則邀請刺繡、繪畫、黏土及翻糖和陶瓷職人透過對談講座相互分享及交流；音樂則有吉他彈唱，為民眾帶來動人心弦的演出。

桃園市政府秘書長金志聿今出席表示，「桃青職人祭」是青年局提供文創青年展現自己品牌的舞台，透過市集活動讓青年職人可以分享和傳承，也提供許多活動和課程，支持桃園青年在文創產業的發展，未來將成立的中原文創園區，歡迎更多文創青年加入。

青年局長侯佳齡說，青年局輔導超過200位青年職人，依照各階段職人需求投入不同資源，如課程扶植、業師諮詢、行銷宣傳及創業資源對接等，還開設超過600場職人工作坊，培力青年職人開課教學，吸引近6000位民眾參與職人的課程。今日辦理文創市集搭配講座及音樂，以更貼近民眾的形式宣傳桃園在地文創品牌，也希望未來能有更多優秀的文創種子萌芽。