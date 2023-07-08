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排灣族為桃園都會原民第2多 小米收穫祭象徵過新年

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市副市長王明鉅（前左3）今出席2023原住民族歲時祭儀排灣族Masalut小米收穫祭，期待明年再來歡慶平安豐收。記者翁唯真／攝影
桃園市副市長王明鉅（前左3）今出席2023原住民族歲時祭儀排灣族Masalut小米收穫祭，期待明年再來歡慶平安豐收。記者翁唯真／攝影

2023原住民族歲時祭儀排灣族Masalut小米收穫祭今上午舉行，小米收穫祭為感謝過去一年賜予的豐盛收穫，並祈求明年能過得更好，象徵排灣族的過年，今上百位族人一同跳舞同樂。

排灣族的小米收割祭在每年夏天辦理，為小米收割後入倉前祭典意為歲末祭祀，每當部落要辦感恩祭時，就表示舊的一年要結束，準備迎接新年的到來，所以也稱新年祭祀，祭祀當天部落大祭司會開新酒來卜卦今年部落的運勢供族人儆醒。

祭祀由部落所有的祭司及靈媒合力辦理，並會在瞭望台呼喊召告全部落的族人，準備舉行收穫感恩祭，所有族人都需參加，並帶著豐收的農產、獵物及純的小米酒送至大頭目家的廣場獻祭及分食給族人使用，最後在廣場唱歌跳舞，來歡慶平安豐收的一年。

桃園市副市長王明鉅今出席表示，小米收穫祭感謝過去1年賜予的豐盛收穫，並祈求明年能過得更好，深具意義，今天很榮幸參與祭典，也與族人一同唱歌跳舞，期待明年再來歡慶平安豐收。

王明鉅說，桃園原住民族人口高達8萬餘人，其中排灣族人口將近7千人，為桃園都會區原住民族第2多的族群，透過每年舉辦原住民族歲時祭儀，希望讓族人團聚同歡，並將長輩的經驗傳承給下一代，流傳、保存排灣族文化。

桃園今年原住民族歲時祭儀活動共計11場次，陸續於各區舉辦，今日活動開始前由大會主席李南暉帶領族人舉行祈福儀式，向祖靈表達感恩與眷顧之意，祈求祖靈保佑族人在桃園得以安居樂業，傳承並延續原住民族傳統文化。

原住民 排灣族 桃園

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