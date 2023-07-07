熱斃了！台南市立游泳池斥資2300萬全新整修 銅板價吸萬人

天氣炎熱，台南市立游泳池室外池透過委外營運，業者歷經近8個月整修，投入2300萬餘元，待水情好轉後正式開放民眾使用，從6月至今開館僅3周，入場人次已達萬人，成為市民炎炎夏日消暑的好去處。

體育局陳良乾局長表示，台南市立游泳池戶外池及新型態戲水設施原定於4月開放，待水情穩定後延至6月開放，開放至今僅不到3周，入場人次已達萬人，除收費便宜外，也是全新標準的50公尺游泳池，成為許多市民及游泳選手的首選，更規畫可增加親子互動的水上溜滑梯及水槍，也可在淺水區玩水上排球，希望藉由更多元運動空間的建置，提供市民更豐富的運動選擇，充分帶動本市各族群運動人口提升。

體育局指出，台南市立游泳池自2021年起委外營運後，業者陸續投入4000萬元進行內部裝修，除拆除老舊具危險性且已達報廢年限的高空滑水道，規畫新型態戲水設施、整修游泳池老舊池體、建置全新游泳池過濾設備，並將地下室空間整修及泳池周邊環境補強，以改善設施老舊安全問題，今年4月完工，整修後提供本市市民全新的運動空間，市立游泳池亦有開設泳訓班及體適能課程，內容豐富且多樣性選擇，歡迎市民朋友多加使用，讓大人小孩在暑假期間都能到安全的水域場所。