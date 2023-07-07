暑假旅遊旺季 中庄吊橋暫不封橋

桃園市大漢溪中庄吊橋今年初完工啟用，成為當地美拍打卡景點。市府水務局原訂7月10日起至8月10日封橋油漆美化鋼塔柱，不過地方反映適逢暑假出遊旺季，封橋勢必影響觀光發展，水務局順應民意，昨天宣布延後橋塔清潔美化作業，暫不施工。

大漢溪兩岸沿線觀光景點眾多，桃市府水務局爭取中央經費，新建連接左岸中庄調整池及右岸山豬湖生態園區的中庄吊橋，不僅方便左、右岸居民通行，橋型優美也兼具觀光休憩功能。

全長419公尺、寬2.5公尺的中庄吊橋是全國最長的懸索式吊橋，啟用至今，吸引不少遊客及單車騎士使用，輪椅族也能自在通行，成為大溪旅遊最新打卡景點。

不過，該吊橋開放啟用至今，5月間曾因鋼索風振聲音大而封橋檢修，日前又發出訊息表示10日起封橋施工1個月，引起民眾質疑「怎又封橋檢修了」？

水務局說明，為了延長吊橋使用及美觀，原訂採封橋施工方式，辦理鋼塔柱油漆美化作業，市府已接獲地方民意反映；為避免影響大溪老街商圈，及鄰近大溪、龍潭、石門地區旅遊與商業活動，經審慎評估，決定延後中庄吊橋橋塔清潔美化作業，以符合民眾的期待。