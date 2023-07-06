快訊

李玟老公發聲了！心痛發訃聞稱她是「摯愛的妻子」

PLG／代執行長周崇偉發聲了！認了性擾但否認網傳不當對話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹州圖書館過去害竹縣府賠1.4億 財政處：竹市府主導核定

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
議員蔡蕥鍹指出，當初新竹州圖書館處理不當，導致竹縣府倒賠1億448萬。圖／新竹市政府提供
議員蔡蕥鍹指出，當初新竹州圖書館處理不當，導致竹縣府倒賠1億448萬。圖／新竹市政府提供

新竹縣財政處今天在新竹縣議會進行「新竹市縣有非公用房地清理處分以充裕縣庫」專案報告。議員蔡蕥鍹追問，縣府辦理都市更新時，是否有評估土地內有無歷史建築，並提新竹州圖書館一例，讓縣府倒賠1億448萬，過程還流失許多日治時期藏書。財政處長梁淑惠說，都市更新主導、核定權在新竹市政府，「如果有歷史建築，不會同意都更案」。

蔡蕥鍹指出，民國73年新竹縣政府將新竹州圖書館土地與建物標售給新光集團，新光集團以6600多萬買下包括新竹州圖書館在內19筆土地，其中新竹州圖書館在民國87年被指定為市定古蹟不得拆除，新光集團提起訴訟，新竹縣府最後倒賠1億448萬多元給新光集團。

蔡蕥鍹追問，縣府在處理都更案時，是否有調查過土地內是否有歷史建築，或有歷史建物正送評估？當初新竹州圖書館處理不當，導致新竹縣府花雙倍價錢處理，沒充實縣庫還倒賠，是否要追究相關人等責任？

梁淑惠表示，新竹縣目前在新竹市有7筆都更案，其中6案已簽約，除了親仁段二小段，也就是福源花生醬店家那一帶，先前新竹市府有請文化學者要劃定為歷史古蹟，但後續沒有指定，其餘都更案都無歷史建物。梁淑惠強調，都市更新核定權和主導機關是新竹市政府，如果土地內有歷史建築，就不會同意都市更新核定。

至於為何新竹縣的土地會在新竹市，梁淑惠說明，民國71年新竹縣市分家時，為了公用財產相互爭奪，經過多次協商達成共識，公務用地歸新竹市政府所有，非公用地屬新竹縣政府所有。新竹縣因縣市分治後搬到頭前溪，等於重頭開始，所有建設經費都需透過非公用財產變賣作為建設經費來源。

新竹縣財政處今天在新竹縣議會進行「新竹市縣有非公用房地清理處分以充裕縣庫」專案報告。記者黃羿馨／攝影
新竹縣財政處今天在新竹縣議會進行「新竹市縣有非公用房地清理處分以充裕縣庫」專案報告。記者黃羿馨／攝影
梁淑惠強調，都市更新核定權和主導機關是新竹市政府，如果土地內有歷史建築，就不會同意都市更新核定。記者黃羿馨／攝影
梁淑惠強調，都市更新核定權和主導機關是新竹市政府，如果土地內有歷史建築，就不會同意都市更新核定。記者黃羿馨／攝影

新竹 歷史建築 圖書館 都市更新 日治時期 古蹟

延伸閱讀

錢幣當飼料餵養中元節神豬 新竹縣議會帶頭做愛心

剪指甲、盤腿念經、朗誦雜誌...圖書館怪咖多？網：蹭免費冷氣

新竹瓦斯指竹市瓦斯管線汰換慢與林智堅有關 市府說話了

售地拆屋費 視為土地成本

相關新聞

每年上千名高中生北漂…新竹人才流失 地方點2關鍵原因

新竹縣竹北市人口激增，多年來面臨就學壓力，地方提出增校、增班的聲浪，一名竹北家長直說，在竹竹苗學區「其實很難跨到苗栗」，...

急轉彎！順應民意中庄吊橋不封了 暑假大溪玩樂不受阻

桃園大溪中庄吊橋橋體採雙塔懸吊式設計，今年1月20日啟用後頗受好評，不過先前因風切聲大，今年5、6月接封閉加裝固索器，昨...

大片黃澄澄稻子美景 這處還加上龍貓引來攝影愛好者朝聖

數大便是美，網路近來掀起分享一期稻作成熟大片黃澄美景，苗栗縣銅鑼鄉竹森村田心伯公增加龍貓元素，更有獨立1棵朴樹，引人入勝...

桃園住宅處包租代管 為視障兄弟找到溫暖的出租屋

桃園市政府致力打造弱勢身障者友善環境宜居城市，除了強化無障礙設施，也和同喆璽不動產等8間優質租屋服務事業，幫身障者尋得平...

新竹州圖書館過去害竹縣府賠1.4億 財政處：竹市府主導核定

新竹縣財政處今天在新竹縣議會進行「新竹市縣有非公用房地清理處分以充裕縣庫」專案報告。議員蔡蕥鍹追問，縣府辦理都市更新時，...

桃園廚餘廠再飄惡臭 業者承諾自主停工、暑期改善

桃園市蘆竹區海湖里先趨科公司因處理廚餘散發惡臭，當地民眾屢次抗議，最近天氣炎熱，惡臭味更加濃烈，讓距離僅2分鐘車程的海湖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦