新竹州圖書館過去害竹縣府賠1.4億 財政處：竹市府主導核定

新竹縣財政處今天在新竹縣議會進行「新竹市縣有非公用房地清理處分以充裕縣庫」專案報告。議員蔡蕥鍹追問，縣府辦理都市更新時，是否有評估土地內有無歷史建築，並提新竹州圖書館一例，讓縣府倒賠1億448萬，過程還流失許多日治時期藏書。財政處長梁淑惠說，都市更新主導、核定權在新竹市政府，「如果有歷史建築，不會同意都更案」。

蔡蕥鍹指出，民國73年新竹縣政府將新竹州圖書館土地與建物標售給新光集團，新光集團以6600多萬買下包括新竹州圖書館在內19筆土地，其中新竹州圖書館在民國87年被指定為市定古蹟不得拆除，新光集團提起訴訟，新竹縣府最後倒賠1億448萬多元給新光集團。

蔡蕥鍹追問，縣府在處理都更案時，是否有調查過土地內是否有歷史建築，或有歷史建物正送評估？當初新竹州圖書館處理不當，導致新竹縣府花雙倍價錢處理，沒充實縣庫還倒賠，是否要追究相關人等責任？

梁淑惠表示，新竹縣目前在新竹市有7筆都更案，其中6案已簽約，除了親仁段二小段，也就是福源花生醬店家那一帶，先前新竹市府有請文化學者要劃定為歷史古蹟，但後續沒有指定，其餘都更案都無歷史建物。梁淑惠強調，都市更新核定權和主導機關是新竹市政府，如果土地內有歷史建築，就不會同意都市更新核定。