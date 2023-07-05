檢修發現用戶瓦斯內管品質差 瓦斯公司提合併發包保障安全

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
邱世昌說，竹瓦成立到現在都只有施作瓦斯表外管，用戶的表內管都沒有承作，檢修發現很多用戶家中瓦斯內管品質差。圖／報系資料照
邱世昌說，竹瓦成立到現在都只有施作瓦斯表外管，用戶的表內管都沒有承作，檢修發現很多用戶家中瓦斯內管品質差。圖／報系資料照

新竹縣竹北市瓦斯整壓站本月24日因減壓設備故障，導致社區帝王至尊發生氣爆。新竹瓦斯公司總經理邱世昌今天在新竹縣議會臨時會中，指出事故原因初判為簡易整壓設備軸流閥出現異常，議員吳旭智、陳凱榮也追問具體原因是什麼，是否沒有按時檢修，不要把責任推給用戶和不會說話的砂石。邱世昌也表示，一切靜待司法調查。

民眾關心氣爆真正原因，吳旭智追問「軸流閥出現異常原因是何？」竹瓦把事故原因導向用戶端，對於發生原因只有短短2點陳述，民眾無法接受這樣的檢討報告。陳凱榮也問：「說砂石跑到瓦斯軸流閥是不負責任說法，瓦斯公司是否有定期檢測減壓站，不要推給不會說話的砂石」。

邱世昌回應，事發當時已對外說明，是因減壓站軸流閥故障，原因是機械故障還是保養上的缺失，相關機械零件和保養文件都已送交檢方，靜待司法調查。至於砂石說法，當時竹瓦在第一時間會這樣說，只是推斷「可能造成」機械故障的原因，只是後來媒體一直引用報導。

至於提到用戶端燃氣管材及設置方式未依建築規則設計辦理，邱世昌強調，這只是為了提醒，由於竹瓦成立到現在都只有施作瓦斯表外管，用戶的表內管都沒有承作，皆由建商和住戶自請合格業者安裝。但維修人員檢修時發現，每個承攬業者使用材料、安裝工法不一，有些用戶使用品質較差的管材，還有一些用戶管夾也未正確鎖緊，導致氣壓升高時被鬆脫、漏氣，「這只是提醒沒有卸責」。

邱世昌建議，竹北很多大樓社區，應用更好的設備和管材，今年竹瓦也開始和建商協調合作，讓瓦斯表內管、表外管一起設計發包，讓竹瓦一併施工，讓工程品質達標準、一致性。

新竹 氣爆

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