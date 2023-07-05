快訊

中醫師扮國父嫁女兒！「毛澤東」、「鄧小平」現身祝賀 賓客全笑翻

桃園中庄吊橋7月10日封橋施工 憂旅遊民怨桃市府急宣傳

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪中庄吊橋全國最長懸索式吊橋，市府7月10日至8月10日封橋進行橋柱美化施工。圖／水務局提供
大溪中庄吊橋全國最長懸索式吊橋，市府7月10日至8月10日封橋進行橋柱美化施工。圖／水務局提供

桃園市大溪區中庄吊橋是全國最長懸索式吊橋，今年一月間啟用不到半年，市政府水務局決定本月10日至8月10日封橋施工，消息傳出，引起遊客質疑，里長擔心不知情遊客抱怨，水務局長劉振宇今天下午表示，該吊橋環境風大、河岸塵土飛揚影響橋柱色澤，封橋辦理鋼塔柱油漆美化施工，可提升吊橋美觀及旅遊服務品質。

大溪中庄吊橋全長約419公尺、寬2.5公尺的懸吊式吊橋，今年1月20日啟用，吊橋造型優美，串聯大漢溪左岸大嵙崁景觀土丘、親水園區、中庄調整池及右岸山豬湖生態園區、月眉人工濕地各景點，漫步吊橋眺望大漢溪河流之美，方便兩岸居民通行，周休假期更吸引許多遊客，成為前往大溪旅遊拍照、打卡新地標。

該吊橋開放啟用至今，5月間曾因鋼索風振聲音大而封橋檢修，近日又宣布7月10日起封橋施工1個月，該吊橋啟用短短不到半年，引起民眾質疑「怎又封橋檢修了」？

吊橋兩岸的大溪瑞興里長林瑞興、月眉里長黃文中表示，之前吊橋風切聲大振動，市府增加固定繩索降低風切聲，為了吊橋安全封橋歲修，並改善橋面振動，希望趕快做好恢復旅遊，市府要趕快宣傳，外來遊客如果不知封橋施工，旅遊白跑一趟勢必引起抱怨，得不償失。

水務局表示，中庄吊橋前2次歲修因有風振聲大加裝固索器，改善風振聲問題，這次7月10日起封橋施工一個月，辦理年度鋼塔柱油漆美化作業，主要是吊橋位處河谷地形，環境風大加上周邊河岸塵土飛揚，影響鋼塔柱純白色澤，封橋進行左、右岸鋼塔柱清洗、噴漆美化工程，嶄新白色吊橋意象，將提升吊橋整體美觀，延長使用年限，提供遊客、居民妥適的遊遊和使用品質。

大溪中庄吊橋全國最長懸索式吊橋，市府7月10日至8月10日封橋進行橋柱美化施工。圖／取自水務局臉書
大溪中庄吊橋全國最長懸索式吊橋，市府7月10日至8月10日封橋進行橋柱美化施工。圖／取自水務局臉書
大溪中庄吊橋全國最長懸索式吊橋，市府7月10日至8月10日封橋進行橋柱美化施工。記者曾增勳／攝影
大溪中庄吊橋全國最長懸索式吊橋，市府7月10日至8月10日封橋進行橋柱美化施工。記者曾增勳／攝影

吊橋 人工濕地 桃園

相關新聞

竹北氣爆2原因曝光 瓦斯公司公布預防措施：將全面檢測設備

新竹縣竹北市瓦斯整壓站本月24日因減壓設備故障，導致社區帝王至尊發生氣爆。新竹瓦斯公司今天在新竹縣議會臨時會中，報告相關...

竹市大湳雅二期綠地快完工了 7月底前開放停車

新竹市台大醫院湳雅院區預定地二期綠地周邊搭起圍籬許久，今年確定由建商回饋作綠美化，目前工程進入收尾階段，市府都發處、交通...

檢修發現用戶瓦斯內管品質差 瓦斯公司提合併發包保障安全

新竹縣竹北市瓦斯整壓站本月24日因減壓設備故障，導致社區帝王至尊發生氣爆。新竹瓦斯公司總經理邱世昌今天在新竹縣議會臨時會...

工研院曝光20年前一段歷史 「門號攜碼」至少讓台灣每人省1千元

工研院今舉行50周年院慶，多年來許多台灣先進技術都誕生於此，更有許多如今我們看來習以為常的事，都是源自工研院的技術，現在...

肺癌篩檢國際論壇 桃園市府：中央應擴大補助

桃園市副市長王明鉅今天中午到市府綜合會議廳，出席「桃園市擴大肺癌篩檢國際論壇」，並以「城市經驗：桃園擴大肺癌篩檢計畫」專...

購置健身器材到位 苗栗再添一處「銀髮健身俱樂部」

苗栗縣政府爭取「前瞻2.0銀髮健身俱樂部補助計畫」，輔導後龍鎮水尾社區照顧關懷據點建置銀髮健身俱樂部，目前社區所添購的健...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦