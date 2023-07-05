桃園中庄吊橋7月10日封橋施工 憂旅遊民怨桃市府急宣傳
桃園市大溪區中庄吊橋是全國最長懸索式吊橋，今年一月間啟用不到半年，市政府水務局決定本月10日至8月10日封橋施工，消息傳出，引起遊客質疑，里長擔心不知情遊客抱怨，水務局長劉振宇今天下午表示，該吊橋環境風大、河岸塵土飛揚影響橋柱色澤，封橋辦理鋼塔柱油漆美化施工，可提升吊橋美觀及旅遊服務品質。
大溪中庄吊橋全長約419公尺、寬2.5公尺的懸吊式吊橋，今年1月20日啟用，吊橋造型優美，串聯大漢溪左岸大嵙崁景觀土丘、親水園區、中庄調整池及右岸山豬湖生態園區、月眉人工濕地各景點，漫步吊橋眺望大漢溪河流之美，方便兩岸居民通行，周休假期更吸引許多遊客，成為前往大溪旅遊拍照、打卡新地標。
該吊橋開放啟用至今，5月間曾因鋼索風振聲音大而封橋檢修，近日又宣布7月10日起封橋施工1個月，該吊橋啟用短短不到半年，引起民眾質疑「怎又封橋檢修了」？
吊橋兩岸的大溪瑞興里長林瑞興、月眉里長黃文中表示，之前吊橋風切聲大振動，市府增加固定繩索降低風切聲，為了吊橋安全封橋歲修，並改善橋面振動，希望趕快做好恢復旅遊，市府要趕快宣傳，外來遊客如果不知封橋施工，旅遊白跑一趟勢必引起抱怨，得不償失。
水務局表示，中庄吊橋前2次歲修因有風振聲大加裝固索器，改善風振聲問題，這次7月10日起封橋施工一個月，辦理年度鋼塔柱油漆美化作業，主要是吊橋位處河谷地形，環境風大加上周邊河岸塵土飛揚，影響鋼塔柱純白色澤，封橋進行左、右岸鋼塔柱清洗、噴漆美化工程，嶄新白色吊橋意象，將提升吊橋整體美觀，延長使用年限，提供遊客、居民妥適的遊遊和使用品質。
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