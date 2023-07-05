機捷延伸中壢車站工程第四階段 站前交通變更這樣走

桃園機場捷運系統延伸中壢火車站建設計畫如火如荼展開，不過因工程關係，原施工圍籬設置在中和路火車站前側，改移置到中和路商家側，該階段工程預計施作中間柱及覆蓋版作業，工期預計至年9月中旬，快3個月時間，還用路人注意。

桃園市交通局交通安全資訊科回應，因施工關係須不斷變動交通路線，不過目前工程進入第四階段，日前已要求施工單位第三階段及第四階段的交維內容須相同，減少用路人的不方便。

桃園各項建設分頭施工中，其中中壢站前圓環去年拆遷後，交通部鐵道局辦「台灣桃園國際機場聯外捷運系统暨延伸至中壢火車站建設計畫CM01區段標」明挖覆蓋隧道工程，為配合工程只好不斷變更道路，歷經交通黑暗期。

交安科表示，該工程於去年2月開始於中壢車站前站區域施工，總工期預計為2066日，目前已於112年7月4日完成轉換至第四階段，本階段預計施工至112年9月中旬。

交安科說，現階段施工期間，佔用臨中壢火車站中正路雙號側，建國路至中和路間，火車站對向商家側路段，原元化路汽車上下客區、公共自行車及機車接送區皆無變動，計程車排班區調整至臨火車站路側，另於計程車排班區前設置汽車下客區及車輛臨停區圖型化牌面。