小兒麻痺中斷升學 53歲單親媽從未放棄讀書返校畢業

夜間補校提供未完成學業的民眾及外籍人士就讀，其中桃園中壢龍岡國中補校今年有名53歲患有小兒麻痺的畢業生林紅珍，因身體狀況導致熱愛讀書的她無法順利念書，是她的遺憾，順利畢業後也將繼續升學，就讀平鎮育達高中資訊處理科夜間部，若未來有機會還要讀大學，完成她的夢想。

林紅珍家住彰化，小時候患有小兒麻痺加上身為女性，又生活在傳統家庭中，因此許多長輩相當反對她念書，只有父親支持，因小兒麻痺讓她行動受限，使她晚讀小學，且身體狀況讓她仰賴父母接送，國小畢業後，因家中無人能持續協助接送而中斷。

林紅珍後來結婚嫁到澎湖，婚後生了小孩就當全職家庭主婦也沒什麼在外工作經驗，不過丈夫過世得早，她獨自一人帶3個小孩生活，靠一些政府給予的補貼過活，好在小孩很成熟，長大後協助賺錢貼補家計。

不過因久未投入職場及學歷不高狀況，導致她求職不順，加上在林紅珍心裡，仍非常嚮往讀書這件事，因此，毅然決然地報名國中夜間補校課程，每周5天從楊梅家中開約30分鐘車到校上課，也不曾喊過累，相當樂在其中。

林紅珍說，能讀書是件幸福的事，國中的學業告一段落後，為了之後工作及個人興趣，選擇資訊處理科來就讀，希望能學習行政相關的技能及知識。林紅珍現在也參加民間社團，因過去受人幫助，現在也希望藉由微薄力量來幫助別人。