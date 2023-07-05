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讓學童認識地方文史 竹市推「黑蝙蝠中隊教具箱」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
「暗夜英雄–黑蝙蝠中隊文物陳列館教具箱」有8樣文物縮小版模型。圖／新竹市政府提供
「暗夜英雄–黑蝙蝠中隊文物陳列館教具箱」有8樣文物縮小版模型。圖／新竹市政府提供

蝙蝠中隊文物陳列館位於新竹市東大飛行公園旁，是全台唯一針對新竹空軍重要特勤部隊「黑蝙蝠中隊」所設立的軍事文物陳列館，為使學童更加了解地方文史，新竹市府推出「暗夜英雄–黑蝙蝠中隊文物陳列館教具箱」，打造「P2V-7U電子偵察機」、「長航空領航計算盤」、「航行圖」等8樣文物縮小版模型，另有紙質文物3樣，搭配活潑的遊戲體驗，讓孩子認識光榮而艱險的歷史。

冷戰時期，台灣和美國中情局合作成立「黑蝙蝠中隊」，負責進入大陸與北越領空進行電子偵測。如今物換星移，當年位於新竹市東大路二段的營區現已成為「黑蝙蝠中隊文物陳列館」

市長高虹安表示，市府今年將辦理30場行動教具箱國小校園推廣活動，除課堂外，也期待孩子將課堂所學與大人們分享，吸引親子實地走訪「黑蝙蝠中隊文物陳列館」體驗寓教於樂的歷史意義。

文化局表示，「暗夜英雄–黑蝙蝠中隊文物陳列館教具箱」結合學校社會領域與國防教育相關課程，教具箱內除了文物教具，另設計學習單、隊徽創意設計卡、創意傳單與桌遊等，並備有教師手冊，有利教師進行多元豐富的教學與展示，增加課堂的趣味性。學生可透過觸摸文物與設計思考，進行創意發想和實作，增進學習力與專注力。

「黑蝙蝠中隊文物陳列館」眾多館藏中，特別挑選8樣文物打造縮小版的模型，放入行動博物館教具箱。其中最吸引學童目光的「P2V-7U 電子偵察機」模型，帶出機型特點在於偵查而非武裝，了解隊員們夜間低空飛行、蒐集情報的冒險犯難精神；「長航空領航計算盤」則讓學童體會在沒有電腦、衛星GPS的時代，領航員如何隨時根據地圖和其他導航儀器引導飛行方向。

文化局指出，透過「殘骸洗臉盆」的人物故事，讓孩童了解戰爭背後的殘酷，也可以體驗穿戴「救生衣」、操作「緊急反光訊號鏡」等，模擬出任務的危險性，並體會生命的意義與價值，透過實體教具與互動學習並重，帶領學童進行戰爭反思、尊重和珍惜生命的素養教育。

文化局補充，文化局共有10組教具箱，歡迎對教具箱有興趣之教師踴躍申請借用，共同加入新竹文史推廣的行列，借用教具箱詳情可至「新竹．城市博物館」網站（https://hsinchucitymuseum.hccg.gov.tw/）查詢。

「黑蝙蝠中隊文物陳列館」眾多館藏中，特別挑選8樣文物打造縮小版的模型，放入行動博物館教具箱。其中最吸引學童目光的「P2V-7U 電子偵察機」模型。圖／新竹市政府提供
「黑蝙蝠中隊文物陳列館」眾多館藏中，特別挑選8樣文物打造縮小版的模型，放入行動博物館教具箱。其中最吸引學童目光的「P2V-7U 電子偵察機」模型。圖／新竹市政府提供
「暗夜英雄–黑蝙蝠中隊文物陳列館教具箱」有8樣文物縮小版模型。圖／新竹市政府提供
「暗夜英雄–黑蝙蝠中隊文物陳列館教具箱」有8樣文物縮小版模型。圖／新竹市政府提供

文物 蝙蝠 新竹

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