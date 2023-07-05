桃園禁供塑膠杯 少數飲料業仍用

配合中央減塑政策，桃園市政府早已要求飲料業者7月1日起不得提供塑膠一次用飲料杯，儘管大型連鎖業者多已改用紙杯，但現場觀察仍可見少數小型連鎖店或自營業者提供塑膠杯。市府環保局強調，年底前將陸續稽查，違者最重開罰6000元；民代則建議，小型流動攤販應輔導優先，且做好垃圾源頭減量才是根本之道。

桃市府去年底規畫禁用塑膠一次用飲料杯實施日期，經多次與業者溝通、電訪及現場調查，今年4月底宣布自7月1日起，轄內飲料店不得提供包含石化基塑膠、生物基塑膠及生物可分解塑膠在內的一次用飲料杯；全市目前約989間飲料店，預估政策實施1年後，可減少使用7260多萬個塑膠杯。

政策正式上路後，記者實際觀察發現，多數大型連鎖業者已改用紙杯，不過商圈、夜市仍有部分小型連鎖店或自營業者仍提供塑膠杯。

1家紅茶冰業者說，總公司目前統一提供塑膠杯，身為加盟主也無可奈何，若因此被罰難免感到不公。另1家飲品業者說，先前塑膠杯進貨量太多，市府提早2個月宣布政策，但至今還有一大箱塑膠杯沒用完，希望可以消耗完存量再改用紙杯。

中原商圈理事長張又升也發現的確有極少數業者仍使用塑膠杯，他說，業者主要考量是避免浪費，不過由於商圈客群主要是大學生，業者也擔心被環保意識較高的學生檢舉。

議員李宗豪表示，部分小型流動攤販可能不清楚新法，盼市府多給些時間改善；其實紙杯因加上塑膠淋膜，無法與一般紙類一起回收，處理成本高，市府更應做好垃圾源頭減量。

環保局表示，目前僅接獲1例檢舉，地點是觀音區1家自營業者，環保局已開罰；新規定上路後將持續輔導，預定10月前稽查全市大型連鎖業者，年底前再針對其餘小型業者稽查，違者將依廢棄物清理法開罰1200元到6000元，如未限期改善可按日連續處罰，盼民眾及業者一起為減塑努力。