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苗縣推客語認證 開免費研習課、中級以上有獎勵

中央社／ 苗栗縣4日電

苗栗縣營造客語友善環境，積極推廣民眾參與客語能力認證，7月22日起開辦免費研習課程。此外，設籍苗栗縣民通過中級以上認證，將核發新台幣1000元至3000元不等獎勵金。

「多一種語言，多一種能力」縣長鍾東錦指出，苗栗縣18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，客家人口占6成以上，縣府致力推動客語為通行語計畫，獲客委會評核成效績優屢創佳績，除公部門全力投入外，也期望民間企業、民眾一起加入，讓「講客」成為日常，營造客語友善環境。

苗栗縣政府文化觀光局表示，為協助民眾通過客語認證，開辦客語認證研習班，初級及中高級課程聘請教育部推展本土語言傑出貢獻獎得主徐煥昇講授，高級研習班則聘請縣內唯一通過客語高級認證的謝素華老師講授，上課地點為文化觀光局1樓會議室，課程全程免費。

文觀局指出，初級課程上課日期為8月2日、9日上午9時至12時，共6小時，報名受理至7月29日；中高級課程上課日為7月27日、8月3、10、17日下午1時30分至4時20分，共12小時，報名受理至7月24日；高級研習班上課日期為7月22日上午8時30分至12時30分，共4小時，報名受理至7月19日。

此外，縣府今年也訂定客語能力認證獎勵計畫，凡設籍苗栗縣的縣民中級認證合格者每名核發新台幣1000元、中高級合格者核發1500元、高級合格者核發3000元。

客語 苗栗縣 語言

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