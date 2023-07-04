竹南國泰夜市解套有譜 5地可供遷移

苗栗縣竹南鎮國泰夜市是許多人共同記憶，卻因為用地不合法，苗栗縣政府先後5次開罰，昨天協調會提出附近4處公共設施保留地及真如路可申請設攤，希望協助攤商解套，合法做生意，後續有賴攤頭協調地主取得同意租用，再向竹南鎮公所申請作為攤販集中場。

竹南鎮每周六的國泰夜市已有20多年歷史，因為在甲種工業區內，用地不合法，縣府屢屢接獲檢舉，並且依違反都市計畫法裁罰地主及招攬攤販的「攤頭」各189萬元，6月20日斷水斷電，夜市7月1日暫時移往龍鳳宮建國路停車場營業，竹南鎮公所接到民眾頻頻抱怨影響交通及停車，引起重視。

工商發展處昨天舉辦「盤點竹南鎮公共設施保留地及輔導攤販集中場區設置」會議，縣政府提出距離夜市1.5公里內的「公20」、「公21」、「公23」，以及「文高4」4處公設保留地，面積從1700多坪至3600多坪不等，另有真如路為可申設夜市路段，讓攤頭和攤商選擇，但尚無結論。

苗栗縣長鍾東錦表示，國泰夜市是觀光指標，也是許多竹南鎮民共同記憶，但法規就是法規，依法行政是社會秩序的第一道防線，夜市的違法經營，卻也不能積非成是，夜市遷移是解決用地問題的必要選項，因此要求團隊盤點合法用地，縣政府、鎮公所協助，讓國泰夜市的集體記憶延續。