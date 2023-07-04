桃園加碼補助雞舍改建 僅4家申請

傳統養雞場採開放式養殖，容易受溫度、病蟲害影響，為避免國內缺蛋危機再現，農委會推動雞舍轉型升級，桃園市農業局更開全國之先加碼補助，經中央審核通過的養禽場，改建僅需負擔3成建造費。但雞農反映雞舍改建動輒耗資上百萬，還得面對居民陳抗。民代認為，更應深入了解雞農痛點，才能實際解決問題。

桃園市現有153家雞、鴨、鵝等養禽場，其中肉雞100場、蛋雞33場。近年缺蛋危機頻傳，為加速家禽產業轉型，並降低感染禽流感風險，農業局辦理「養禽舍改建升級補助」，由市府補助禽舍改建及相關智慧生產系統建造總價的5分之1，加上農委會補助，密閉式水簾禽舍補助最高可達1300萬元、非開放式禽舍達550萬元，農友僅需負擔約3成建造費。

市府原定開放申請至5月31日，延至6月底，仍僅4家業者申請。桃園市養雞協會前理事長陳明峻直言，雞舍改建沒想像容易，建造費至少要300至400萬元，一隻雞成本價原本300元，改建後恐飆破1000元，投資10年也不一定回本，小型業者負擔沉重。

陳明峻說，雞舍改建能減少對環境汙染，但現在民眾環保意識抬頭，只要聽說周圍有雞舍要改建就會抗爭，讓很多業者相當猶豫害怕。

議員彭俊豪表示，業者裹足不前的原因很多，像老舊雞舍改裝期間會影響生產量、擔心改建後無法符合現行法規，另新設廠區還有距離限制和鄰避陳抗等因素，都讓雞農卻步，政府光靠撒幣勢必無法讓產業健康發展。

農業局坦言，多數農友考量得自付3成建造費，加上改建時必須停產，導致許多業者還在觀望；不過，市府每年仍然持續編列900萬補助畜牧場汙染防治設備，補助產業更新生產設備達到農業智慧化、自動省工化及節能減廢，以改善產業生產環境。