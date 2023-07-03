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竹南國泰夜市許多人共同記憶 苗縣府協調找地安置解套

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮國泰夜市用地不合法，縣府、鎮公所等單位人員今天協調，尋求合法地點遷移。圖／取自鍾東錦臉書
苗栗縣竹南鎮國泰夜市用地不合法，縣府、鎮公所等單位人員今天協調，尋求合法地點遷移。圖／取自鍾東錦臉書

苗栗縣竹南鎮國泰夜市是許多人共同記憶，卻因用地不合法，縣府先後5次開罰，今天協調找到附近4處公共設施保留地，及真如路可以申請設攤，希望協助攤商解套，合法做生意。

竹南鎮每星期六國泰夜市有20多年歷史，但因在甲種工業區內，用地不合法，縣府屢屢接獲檢舉，並依違反都市計畫法裁罰地主及攤頭，各189萬元，6月20日斷水斷電，夜市7月1日暫時移往龍鳳宮建國路停車場營業，鎮公所接到民眾頻頻抱怨影響交通及停車。

國泰夜市原址7月1日晚間已無營業，至於暫時擺攤的停車場，縣府指出，目前停車場使用經申請合法變更停車使用，至於是否供攤商使用，將查明當初申請的計畫，確認是否應予裁處禁止。

國泰夜市問題引起各界重視，縣長鍾東錦責成工商發展處詹彩蘋今天召開「盤點竹南鎮公共設施保留地及輔導攤販集中場區設置」會議，縣府提具距離國泰夜市1.5公里內「公20」、「公21」、「公23」、「文高4」4處公設保留地，面積分別從1700多坪至3600多坪不等。

此外，夜市設置道路可行性，根據臨近夜市位置及路寬度等評估，真如路為可申設的路段，後續有賴攤頭協調地主取得同意租用，再向鎮公所申請作攤販集中場，縣府及鎮公所將會協助申設。

鍾東錦說，國泰夜市是觀光指標，也是許多鎮民共同記憶，但法規就是法規，依法行政是社會秩序的第一道防線，夜市的違法經營，卻也不能積非成是，夜市遷移是解決用地問題的必要選項，因此要求團隊盤點合法用地，縣府、公所協助，讓國泰夜市的集體記憶延續。

夜市 停車場

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