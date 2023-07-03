推廣客語竹縣祭全國最高獎勵金 通過高級認證可領1萬

為推廣客語和發揚客家文化，新竹縣政府提高認證獎金，去年通過初級客語認證者，獎金從1000元提升至1500元，中級2500元、中高級則是3500元，今年再加碼300元，提高為1800、2800及3800元，高級認證更由5000元調高至1萬元，期透過全國最高獎勵金機制，來鼓勵民眾學習客語，傳承客家文化。

新竹縣長楊文科指出，新竹縣客家人口比率近7成，客語及客家文化的推動與保存，一直是縣府施政的重點目標，為此也祭出客語認證獎勵辦法，同時他也感謝鄉鎮公所、協助公部門機關開設客語能力認證班的15位客語薪傳師，讓新竹縣不只客家人，連閩南人、原住民等都會講客家話。

民政處統計，新竹縣111年度報考各級客語能力認證人數合計3349人，通過認證人數合計1611人，分別為初級1232人、中級285人、中高級94人，報考與通過人數均為歷年新高，也體現獎勵金制度有明顯成效。

新竹縣政府表示，新竹縣獲客家委員會111年度推動客語成效佳等第一名肯定，縣內10個鄉鎮也分別獲評優等及佳等，共獲獎勵金880萬元，各鄉鎮公所的客語評核成績也是歷年最好，其中有4個公所獲得優等，分別為芎林鄉公所、寶山鄉公所各獲得150萬元獎勵金；北埔鄉公所、竹東鎮公所各獲得100萬元獎勵金。

其餘得到佳等的峨眉、橫山、新豐、湖口鄉公所及關西鎮、新埔鎮公所，則各獲得50萬元獎勵金，再加上縣府佳等第一名的100萬元獎勵金，合計共獲得880萬元。

此外，縣府也給予111年度各局處及各鄉鎮市公所客語認證執行績優單位獎勵，新竹縣政府警察局及衛生局通過認證人數均達31人以上，獲頒5000元團體獎勵金。

消防局、地政處、湖口鄉公所通過人數皆超過21人，各獲4000元團體獎勵金；民政處、社會處、稅務局、新竹瓦斯公司、竹北市公所、新豐鄉公所、竹東鎮公所及芎林鄉公所通過人數均達11人以上，各獲3000元團體獎勵金。