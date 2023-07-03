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通霄海水浴場可露營 這原因不開放游泳、僅開放踏浪

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
濱海露營區擁有不同特點，遊客可到沙灘上玩耍，也能在附近林蔭大道漫步，加上「南苗藝術節」地景藝術作品的進駐，也讓通霄海水浴場的遊憩，增色不少。記者吳傑沐／攝影
濱海露營區擁有不同特點，遊客可到沙灘上玩耍，也能在附近林蔭大道漫步，加上「南苗藝術節」地景藝術作品的進駐，也讓通霄海水浴場的遊憩，增色不少。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮通霄海水浴場是目前縣內唯一海水浴場，通霄鎮公所今年改採委外經營，以露營活動為主軸，加上周六即將登場的「南苗藝術節」，有20件地景藝術作品進駐，增添藝術色彩，但不開放下水游泳，僅開放膝下踏浪，請遊客注意。

通霄鎮公所表示，通霄海水浴場原由通霄鎮公所自營，由於如今露營風潮盛行，公所之前曾試辦濱海露營區，透過浴場內的林蔭、美麗夕陽、沙灘與海景，仍有不少亮點。因救生員採購案流標，因此海域不開放下水游泳，僅開放膝下踏浪。

通霄鎮公所指出，濱海露營區擁有不同特點，遊客可到沙灘上玩耍，傍晚可欣賞落日、吹吹清爽夏風，也能在附近林蔭大道漫步；加上「南苗藝術節」也能刺激觀光旅遊的增幅效果，這個暑假來浴場遊憩，確實是非常好的選擇。

通霄鎮公所表示，通霄海水浴場今年暑假不開放下水游泳，僅開放膝下踏浪，請遊客注意。記者吳傑沐／攝影
通霄鎮公所表示，通霄海水浴場今年暑假不開放下水游泳，僅開放膝下踏浪，請遊客注意。記者吳傑沐／攝影

露營區 海水浴場 沙灘

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