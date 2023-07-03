通霄海水浴場可露營 這原因不開放游泳、僅開放踏浪

苗栗縣通霄鎮通霄海水浴場是目前縣內唯一海水浴場，通霄鎮公所今年改採委外經營，以露營活動為主軸，加上周六即將登場的「南苗藝術節」，有20件地景藝術作品進駐，增添藝術色彩，但不開放下水游泳，僅開放膝下踏浪，請遊客注意。

通霄鎮公所表示，通霄海水浴場原由通霄鎮公所自營，由於如今露營風潮盛行，公所之前曾試辦濱海露營區，透過浴場內的林蔭、美麗夕陽、沙灘與海景，仍有不少亮點。因救生員採購案流標，因此海域不開放下水游泳，僅開放膝下踏浪。