舊內灣所去年5月屋頂坍塌又逢白蟻入侵 文化局搶修中
新竹縣舊有內灣派出所因年久失修、空間不足，還常有毒蛇出沒，2019年內灣派出所新廳舍完工後，舊派出所已移交給新竹縣文化局管理。2022年5月派出所屋頂坍塌，文化局啟動緊急防護工程並封閉現場，1年多來沒有傾頹，目前緊急保護支撐工程已設計規畫中，將盡速發包施作，避免損害與倒塌，後續修復規畫設計和工程施作時也可保護建物建材。
文化局指出，位於內灣火車站上方的舊內灣派出所有竹縣少見的日式風格，2006年被登錄為新竹縣歷史建築，2022年11月獲文化部272萬補助進行「新竹縣歷史建築內灣派出所鋼棚架保護及緊急支撐工程」計畫，正由林志成建築師辦理設計規畫中，接續將發包鋼棚架與緊急支撐工程。
文化局表示，文化局接手管理內灣派出所後，同年進行蟲蟻防治作業、移除內部棄置傢俱、增設水管及滅火設備以供初期滅火使用，並委託在地熱心民眾每日巡檢、環境維護、門戶管制及緊急通報應變。
去年5月18日因連日大雨及白蟻問題造成的屋頂塌陷，也於6月15日完成棚架、防護帆布、PE防護網、鋼管鷹架等緊急防護工作，並於7月設置地上型餌站15組，定期檢查防治及補充藥餌。
文化局強調，為加快內灣派出所的修復進程，縣府積極爭取中央補助，2022年12月獲文化部文資局核定「修復及再利用設計」計畫經費200萬元；2023年3月另獲財政部核定補助促參前置作業可行性評估計畫經費80萬元，目前這2項計畫都進行發包作業中。
文局指出，內灣曾被喻為台灣十大熱門觀光景點之一，舊內灣派出所興建於1938（昭和13年），是新竹縣僅存少數的日式派出所之一，位於內灣火車站上方，地勢較高、視野極佳，可向下俯瞰整個內灣火車站及附近商圈，是內灣村重要的地標建築，極具歷史意義與保存價值。未來修復完成後，可結合周邊劉興欽漫畫發明館、好客好品工廠、橫山民俗文物館及內灣老街，帶動內灣的繁榮發展。
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