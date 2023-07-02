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竹市馬偕地下停車場延宕 市府：主體工程近完工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹馬偕醫院位於竹市光復路上，因周邊停車需求大，市府在一旁園道五闢建智慧地下停車場，原定去年底完工，施工期間民眾必須配合忍受一旁水源街封閉，但如今仍在施工中。記者王駿杰／攝影
新竹馬偕醫院位於竹市光復路上，因周邊停車需求大，市府在一旁園道五闢建智慧地下停車場，原定去年底完工，施工期間民眾必須配合忍受一旁水源街封閉，但如今仍在施工中。記者王駿杰／攝影

新竹馬偕醫院位於竹市光復路上，因周邊停車需求大，市府爭取前瞻預算連同市款共2.87億元，在一旁園道五闢建智慧地下停車場，原定去年底完工，如今仍在施工中，市議員黃文政說，施工期間民眾必須配合忍受一旁水源街封閉，但工期卻一再延宕，已造成困擾；市府指出，馬偕停車場主體工程已近完工，預計9月開放水源街通車，年底取使照後開放營運。

新竹馬偕醫院是大新竹重點醫療院所，周邊有新源市場、清大商圈、社區林立，未來還有國際展演中心、兒童探索館營運，但周邊汽機車停車格長期不足，現有路邊停車格僅181個汽車位、80個機車位，新竹馬偕醫院下方停車場也僅100多個位子，不少民眾看醫生都抱怨總是一位難求。

因此，市府目標新建地下2層停車場，共規畫246個汽車位，包含6個行動不便專用車位、12個孕婦及育有6歲以下兒童專用車位8個，與電動車位優先席，同時在去年6月拆除使用率低的新竹馬偕醫院天橋，改在地下停車場設置地下連通道。該停車場於2021年9月28日開工，原定去年底完工，但如今仍處於施工狀態。

交通處指出，為提供民眾更便利的停車服務，市府與馬偕醫院合作，在園道五地下停車場施作地下連通道連結馬偕醫院，未來民眾停好車後直接可由停車場進入醫院，免於風吹日曬雨淋。

不過，連通道施工過程中遭遇高壓電、自來水與瓦斯管線等阻礙，必須等管線單位遷移，工程才得以進行，去年整體施工進度延後，經今年努力，目前連通道已完成，正常施工中，地下停車場主體工程進度為97%，預計年底前取得使用執照後開放營運，為減輕民眾交通不便，市府已完成初步評估，預計9月將優先開放水源街通車。

另外，交通處說，由於地上景觀工程因人力、材料、物價上漲，原施工廠商無意接手後續景觀擴充工程，市府今年已另案發包辦理。該工程於6月26日上網公告，預計7月6日開標，市府刻正積極邀請優良廠商投標，順利決標後，可於8月開始施工。

黃文政說，停車場施工必須封閉一旁要道水源街，但周邊住戶多，施工影響通行與居住品質，為了城市建設，民眾積極配合忍耐施工黑暗期，停車場卻沒按時完工，對此質疑市府的效率。

竹市府目標在馬偕醫院旁新建地下2層停車場，共規畫246個汽車位，原定去年底完工，如今仍在施工中。記者王駿杰／攝影
竹市府目標在馬偕醫院旁新建地下2層停車場，共規畫246個汽車位，原定去年底完工，如今仍在施工中。記者王駿杰／攝影
新竹馬偕醫院位於竹市光復路上，因周邊停車需求大，市府在一旁園道五闢建智慧地下停車場，原定去年底完工，施工期間民眾必須配合忍受一旁水源街封閉，但如今仍在施工中。記者王駿杰／攝影
新竹馬偕醫院位於竹市光復路上，因周邊停車需求大，市府在一旁園道五闢建智慧地下停車場，原定去年底完工，施工期間民眾必須配合忍受一旁水源街封閉，但如今仍在施工中。記者王駿杰／攝影

馬偕醫院 停車場 新竹

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