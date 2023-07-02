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為期3個月 大溪假日開免費接駁車

聯合報／ 記者翁唯真巫鴻瑋／連線報導
桃園市大溪月眉停車場到大溪老街的假日免費接駁專車，昨天首日上路。圖／桃園市交通局提供
桃園市大溪月眉停車場到大溪老街的假日免費接駁專車，昨天首日上路。圖／桃園市交通局提供

暑假開跑，各景點都迎來出遊人潮。桃園市大溪每到假日塞車嚴重，市府交通局昨天起開闢「月眉停車場-大溪老街」假日免費接駁專車，方便民眾停好車後轉乘進大溪老城區，民眾反應不錯；熱門的遊樂區六福村也摩拳擦掌，暑假期間周六、日推出DJ夜派對、煙火秀，讓遊客從早玩到晚。

桃園市政府交通局因應大溪老城區停車空間有限，7月起開闢「月眉停車場-大溪老街」假日免費接駁專車，鼓勵民眾將車輛停放大漢溪右岸的月眉第1、2停車場，再轉乘接駁公車進入大溪老城區。

交通局指出，假日接駁車服務時間從早上10點至下午6點，每20分鐘1班大巴士提供搭乘，沿線停靠月眉第2停車場、月眉第1停車場、新街尾、大溪總站、大溪老街等站，免費接駁為期3個月。

接駁車昨天首日上路，由於班次密集，民眾搭乘順利沒有「擠不上車」的情形，不過，下午天公不作美開始下雨，搭乘接駁車人數比早上少一些。市府交通局統計，首日共25班次、289人次搭乘。

迎接疫情後首個暑假，各大樂園業者都推出不少亮點活動，六福村在暑假期間的每周六、日晚上，陸續推出電音派對、薩摩亞火舞等表演，到了晚上7點50分還會施放煙火秀，照亮園區夜空。

六福村指出，暑假期間只要平日到六福村入園遊玩，身上穿著任何顏色、花卉或是植物圖騰的花襯衫，入園優惠價699元，假日穿上純白素T恤，也可享午後699元的門票優惠。

大溪老街 停車場 六福村

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