航空城公設未到位 耽誤家園重建

桃園市航空城開發計畫區段徵收進入配地階段，選擇安置街廓配地的地主，最近領到土地所有權狀，卻發現公共設施尚未到位，「有地無路無管線」影響申請建照、重建家園。市府地政局坦言，雖然土地權狀和點交會先完成，但是公設工程因缺工缺料延宕，本月部分開發區會先完成公設，預計年底全面完成。

航空城開發計畫內區段徵收面積3151公頃，範圍內拆遷戶4800多戶，其中約3100戶選擇安置街廓配地。市府共分10個標案施作公共設施，由於發包時間不一且受缺工缺料影響，整體工程延宕。

有地主抱怨，好不容易拿到土地權狀，沒想到又要再拖上半年或更久才能申請到建照，重建家園的時間只能再往後延。當地民代也憂心公共設施工程跟不上，安置住宅目標明年10月交屋過於樂觀。

市府航空城工程處說明，受缺工缺料影響，公共設施工程確實不能全面跟上安置街廓配地作業，只能加快工程進度。但強調進度即使有落後也不會超過3個月，部分開發區的公設7月可完成。

「地政局還是會依照既定期程核發土地所有權狀，讓地主安心。」市府地政局說明，公共設施未完成影響地主申請建築執照的期程，會協調工程單位先完成整地，讓地主蓋房子的車輛機具能夠進出，並加快雨水、汙水、自來水與瓦斯管線鋪設，避免影響申請建照的作業。

市府建管處指出，建管處人員會協助按照圖籍審照，但確實公共設施必須要盡快完成，否則即使核發建照，蓋好房子沒路或缺管線依舊拿不到使用執照。

至於安置街廓配地後是否將推升當地房價？台灣房屋集團資深經理陳定中認為，得看建商取得土地的成本，但觀察鄰近地區，不容易有1坪30萬元以上的建案。地政局表示，安置街廓都是小面積的建地30坪至48坪不等，除非地主可以整合土地轉售，否則仍以自住需求較多。