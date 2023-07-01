苗縣重啟「澳視群英」計畫 赴澳學生英語介紹白沙屯媽

苗栗縣政府「澳視群英」展翅計畫受疫情影響停辦3年，今年恢復，入選的20名國、高中學生8月初將前往澳洲遊學21天，開拓國際視野並與國外學生相互交流，苗栗縣長鍾東錦上午接見學生勉勵；學生除出國學習開拓視野，也肩負「小小外交官」責任，準備了白沙屯媽信仰、草莓、福菜、桐花、客家、鐵道自行車等英語推介演說，將與國外學生進行文化交流。

苗栗縣10年前率先推出菁英領航遊學計畫，連續6年甄選縣內高中生在暑期赴美遊學，2019年起改為前往澳洲，推出「澳視群英」計畫，但隨後3年都因疫情停辦，今年終於恢復。

縣府教育處指出，培訓計畫經初試、中英文口試，選出優秀國高中學生20人，將赴澳洲新南威爾斯的馬斯登中學進行學習之旅，該校致力發展STEM教育，包含科學、技術、工程和數學，也重視創意、表演藝術、領導力和體育，提供多元課外活動，培訓計畫機票、學雜費及食宿交通經費由縣府全額補助約500萬元。

今年錄取的20名的中學生由家長、校長陪同到縣府參加記者會，4年前首度赴澳學生何承遠目前就讀清大材料系三年級，也現身說法以流利英語分享當年赴澳的學習之旅經驗，今年入選學生也展現以英語介紹白沙屯媽、五月桐花雪等演說及客家歌曲演奏，盼與國外學生交流、推介苗栗特色。

鍾東錦表示，澳視群英展翅計畫培育課程除讓學生研修資優課程知識，更盼藉由全方位薰陶拓展人際關係，進入拔尖學習研究領域，將來能與世界接軌，希望大家透過多樣化課程，培養出獨立研究、創意思考與多元創作能力，為自己儲備未來競爭。