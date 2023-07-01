青春專案上路！桃警推系列活動闖關抽PS5、Switch

桃園市警局執行青春專案首日，副市長蘇俊賓昨天帶隊前往轄內KTV稽查，發現2名未成年少女深夜仍在外遊蕩，當場勸離2人，呼籲盡早回家。蘇俊賓表示，今年7、8月是疫情解封之後第一個暑假，預期青少年會更積極參與各項活動，市府規劃各種夏令營，讓青少年有好去處；對此，桃園市警局除了強力稽查，暑假期間也推出「青春饒舌秀」、「青春相談室」等活動，只要完成活動任務，就能參加抽獎把PS5、switch帶回家。

蘇俊賓昨天晚上到桃園分局勤教，與警方一起宣誓保護青少年，期勉員警繼續打擊幫派、毒品、詐欺、兒少性剝削及妨害性隱私等犯罪，市警局也串連市府其他局處聯合稽查，除了在KTV勸離深夜仍在歡唱的未成年少女外，也在撞球間勸離4名慶祝放假的17歲少年，另查獲29名通緝犯，其他類型犯罪則有詐欺95件100人、毒品37件40人、公共危險58件58人。

警察局長吳坤旭表示，隨著疫情的趨緩，為鼓勵青少年以正向陽光態度面對人生，警察局安排了「青春饒舌秀」、「青春相談室」系列活動，參加就有機會抽獎，歡迎民眾踴躍參與。

警察局少年隊表示，「青春饒舌秀」22日將在中壢銀河廣場舉行，現場除有饒舌少年創作演出，各攤位也有闖關活動，集滿五個攤位印章就能可參加抽獎，最大獎為PS5一台，另有Sony藍芽音箱和7-11禮券等獎項，一般民眾也能參加。

另外，少年隊8月7日將於臉書粉絲專頁線上直播「青春相談室」，邀請藝人「阿拉斯」暢談青春議題，民眾只要上線留言互動，即可參加抽獎，最大獎項為Switch一台，還有筋膜槍及7-11禮券等好禮。詳情可上桃園市警局臉書粉絲團（https://www.facebook.com/TaoyuanCPD/?locale=zh_TW）或少年隊臉書粉絲團（https://www.facebook.com/typdyoung?mibextid=LQQJ4d）查詢。