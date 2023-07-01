桃園高鐵旁人氣滑梯出現剝落碎片 家長批危險又出問題

高鐵桃園站附近的中壢青埔市民活動中心建物頂部，有設置磨石子滑梯，去年因使用率高滑梯表面粗糙刮破民眾褲子，不過近日有民眾發現滑梯部分磁磚碎裂相當危險，希望盡速處理。

中壢區公所回應，因該溜滑梯位於建築物室外頂樓，初步研判，可能是經歷長久烈日跟大雨交替、熱漲冷縮導致磨石子與水泥之間產生縫隙後剝落，目前已於上月14日下午與廠商至現場會勘，預計下周再到場評估如何修復，完成後再行開放民眾使用。

於公七公園內的這座3滑道高4公尺、滑道長11公尺的磨石子溜滑梯，2018年啟用後，每逢假日是許多大小朋友喜愛的遊樂場所，不過使用多時去年滑梯卻出現裂縫，還不慎刮破遊客褲子。

近期又有民眾發現滑道之間有碎裂水泥片，像極地震過後狀態，一旁樓梯磁磚也有掉落情形，碎片尖銳若稍有不慎易畫破受傷相當危險。中壢青埔里長張茂土表示，日前已滑梯封鎖，中壢區公所正研議如何整修。

也有家長認為滑梯太高且寬，小朋友根本都不適合玩這種溜滑梯，頭撞到很嚴重，公園設施從興建完後不斷出現緩衝區不足、緩衝條破裂、積水及附近照明不足情形，希望相關單位能重視。

公所表示，已經將地方反映意見納入考量，全案將整體性檢討，目前該溜滑梯已經封閉，暫時請民眾勿進入，以防造成危險。