桃園高鐵旁人氣滑梯出現剝落碎片 家長批危險又出問題
高鐵桃園站附近的中壢青埔市民活動中心建物頂部，有設置磨石子滑梯，去年因使用率高滑梯表面粗糙刮破民眾褲子，不過近日有民眾發現滑梯部分磁磚碎裂相當危險，希望盡速處理。
中壢區公所回應，因該溜滑梯位於建築物室外頂樓，初步研判，可能是經歷長久烈日跟大雨交替、熱漲冷縮導致磨石子與水泥之間產生縫隙後剝落，目前已於上月14日下午與廠商至現場會勘，預計下周再到場評估如何修復，完成後再行開放民眾使用。
於公七公園內的這座3滑道高4公尺、滑道長11公尺的磨石子溜滑梯，2018年啟用後，每逢假日是許多大小朋友喜愛的遊樂場所，不過使用多時去年滑梯卻出現裂縫，還不慎刮破遊客褲子。
近期又有民眾發現滑道之間有碎裂水泥片，像極地震過後狀態，一旁樓梯磁磚也有掉落情形，碎片尖銳若稍有不慎易畫破受傷相當危險。中壢青埔里長張茂土表示，日前已滑梯封鎖，中壢區公所正研議如何整修。
也有家長認為滑梯太高且寬，小朋友根本都不適合玩這種溜滑梯，頭撞到很嚴重，公園設施從興建完後不斷出現緩衝區不足、緩衝條破裂、積水及附近照明不足情形，希望相關單位能重視。
公所表示，已經將地方反映意見納入考量，全案將整體性檢討，目前該溜滑梯已經封閉，暫時請民眾勿進入，以防造成危險。
市議員彭俊豪籲市府是否能將桃園有相關結構狀況的遊具都主動巡檢，並檢討之後興建新式遊具要避免這種材質或是結構，維護孩童遊玩及使用安全。
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