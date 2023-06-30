昇恆昌邀世界冠軍、米其林餐廳進駐　提升國門餐飲服務

暑假即將到來，昇恆昌免稅店於桃園國際機場打造全新「C3街口食趣主題候機室暨餐飲服務區」，為了替暑假旅遊旺季暖身，昇恆昌今天（30日）邀請表演團體到管制區內帶來精彩馬戲表演，隨後遊行踩街沿路發放棒棒糖給準備出國的大小朋友們，祝福他們旅途愉快。

昇恆昌副總經理潘翠宜表示，隨著消費者對高品質餐飲文化的多元需求與期待，昇恆昌服務國門機場多年不斷精益求精，把台灣最具特色的餐飲服務品牌引進機場。就像羽田機場有「江戶小路」，桃園機場也有自己的「府城大稻埕」，就像打招呼時常說的「呷飽未」，這濃厚溫馨的人情味就是「台灣特色」，期許用美食體驗為旅客寫下心中的寶島記憶，撫慰異鄉遊子們的思鄉情切。

昇恆昌免稅店指出，為滿足國門機場餐飲服務的高品質與需求，特別邀請世界咖啡冠軍及摘星排隊美食進駐機場。包括WBrC（世界咖啡沖煮大賽）冠軍王策主理的品牌「VWI by CHADWANG」；亞洲最佳女主廚陳嵐舒所主理的「樂沐糕餅舖」，堅持手作限量、每日新鮮出爐、嚴選食材的甜點與麵包；復古眷村風味的「馬祖新村」，把台灣經典手搖飲及刈包、車輪餅等傳統味覺記憶呈現在旅客面前。

此外，還有符合多元飲食文化的「烙張清真牛肉麵」，從小攤子做到店面至今已傳承第三代經營，經「HALAL」認證，堅持純牛骨熬煮，原汁原味。以及連續4年米其林指南必比登推薦的夜市小吃「小王煮瓜」，創始於1975年，獨創的清湯瓜仔肉，熬煮6小時的大骨湯底，兌上罐頭醬瓜汁，煨出最適的美味，還有泛著黑亮油光又充滿膠質口感的香菇滷肉飯，吃過的人都誇讚。