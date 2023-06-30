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杜絕關西汙染 7月起設環保稽查人員

聯合報／ 記者郭政芬巫鴻瑋／新竹報導
關西鎮牛欄河上游出現大量白色泡沫，居民質疑汙染嚴重。圖／讀者提供
關西鎮牛欄河上游出現大量白色泡沫，居民質疑汙染嚴重。圖／讀者提供

新竹縣關西鎮11日發生鳳山溪遭工廠傾倒廢液汙染事件，縣府昨天突襲稽查鳳山溪沿岸4家工廠，發現有部分缺失，已責令改善，產發處強調，後續會往外擴大稽查，也將以環保為前提輔導產業發展。環保局也宣布7月起在關西設環保稽查人員，接獲通報就會第一時間趕抵現場。

竹縣府昨天由產發處長陳偉志帶隊會同環保局稽查，其中1家工廠大門深鎖，另3家皆正常運作，經確認製造加工產品與登記內容相符，且無異常原物料堆置，但其中1家機台設備、廠房面積與登記內容不符，已開立限期改善單，另有1家工廠的潤滑油及柴油存放不合規定，要求業者立即改善。

依據1998年公告「關西飲用水取水口一定距離」的範圍內，不得設立汙染性工廠。縣府指出，昨天稽查4家工廠，其中1家於公告前設立，其他3家在公告後設立，但登記業別皆不屬汙染性工廠。

另，縣府環保局決議7月起派環保稽查人員進駐關西，只要接獲有疑似汙染通報時，就能就近到場採樣，預計試辦半年。縣議員羅仕琦肯定環保局為關西水汙染設置專責稽查人員，能在汙染發生時有更強力嚇阻的公權力作為。

不過，羅仕琦也擔憂「道高一尺、魔高一丈」，就怕即便有稽查人員駐點，工廠業者仍會鑽漏洞想辦法偷排汙水，若是在公務員下班時間，恐怕就難防範工廠偷排汙水，希望環保局也能祭出對策。

新竹 陳偉志 議員

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