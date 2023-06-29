稽查鳳山溪沿岸工廠 新竹縣產發處：艾斯巴達不是汙染性工廠

新竹縣府今天針對關西鎮鳳山溪沿岸工廠加強聯合稽查，由產發處長陳偉志帶隊，會同環保局人員稽查3家工廠，發現部分缺失，已責令改善。產發處表示，艾斯巴達是塑膠再製工廠，不是汙染性工廠，但傾倒工廠登記外汙染物，往後產發處將以環保前提輔導產業發展。

產發處指出，造成鳳山溪水汙染的艾斯巴達公司，是以塑膠及木材廢棄物經破碎處理後，再利用製造塑膠及木材新產品，性質非屬汙染性工廠，但傾倒工廠登記事項外之污染物，而造成日前的污染事件。

產發處為避免類似案件再次發生，往後針對鳳山溪沿岸及支流申請工廠登記案件有汙染疑慮，或廢棄物處理相關行業，將採聯合會勘審查把關，無疑慮後再核准工廠登記，在守護環境保護前提下輔導產業發展。

產發處會同環保局今原定聯合稽查4家工廠，不過到場才發現其中一家已經大門深鎖、沒有製造行為，不過另外3家皆正常運作、生產中，製造加工產品與登記內容相符，且無異常原物料堆置，但有一家機台設備、廠房面積與登記內容不符，現場已開立限期改善單補正，另有一家工廠的潤滑油及柴油存放方式不合規定，已要求業者立即改善。

陳偉志表示，根據資料統計，關西鎮目前登記及未登記工廠共約80家，今天第一波聯合稽查，選定位於公告關西飲用水取水口一定距離範圍內的4家工廠，除檢查工廠製造加工的製程是否符合工廠登記事項外，另檢視廠內是否存放異常原物料，以防範非法傾倒或排放，後續還將從鳳山溪沿岸，陸續往外圍擴大聯合稽查其他工廠。